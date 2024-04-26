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محافظات

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور النادي اليوناني في الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

زار الملك أحمد فؤاد الثاني ملك مصر والسودان سابقا وآخر ملوك الدولة العلوية، ونجله الأمير محمد علي، النادي اليوناني ونادي اليخت بنطاق حي الجمرك بالإسكندرية. 

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وكان فى استقباله المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك وإدارة النادى اليونانى، كما قاموا بزيارة قهوة فاروق، وتم إهداؤه بعض الهدايا التذكارية، ياتى ذلك عقب استقبال اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية والوفد المرافق لهم.

وأعربت المهندسة نهى خليفة رئيس الحى  عن سعادتها بهذه الزيارة، متمنية للملك أحمد فؤاد  قضاء أوقات سعيدة داخل الإسكندرية.

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وكان  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استقبل الملك أحمد فؤاد الثاني ملك مصر والسودان سابقًا، وابنه الأمير محمد علي، والوفد المرافق لهم، في زيارة إلى ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

رحب اللواء محمد الشريف بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية، بجلالة الملك أحمد فؤاد الثاني، معربًا عن سعادته واعتزازه بزيارة جلالته مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، متمنيًا له والوفد المرافق له قضاء أوقات سعيدة داخل الإسكندرية وزيارة المزيد من معالمها.

وخلال الزيارة، أطلق محافظ الإسكندرية والملك، حمامة بيضاء من داخل مقصورة الإستاد الرئيسية تيمنًا بالسلام، كما زارا القاعة الملكية المعروفة بقاعة الملك فاروق في ستاد الإسكندرية.

 

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية النادي اليوناني

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