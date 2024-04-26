السبت 27 أبريل 2024
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حوادث

فحص بلاغات التغيب، قرار جديد من النيابة في واقعة العثور علي رضيعة بشارع بالهرم

العثور على رضيعة
العثور على رضيعة بشارع بالهرم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بفحص بلاغات التغيب لكشف غموض واقعة العثور على رضيعة ملقاة بشارع في الهرم.

كما أمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان ومقدمي البلاغ لكشف ملابسات للحادث.

 

العثور على طفلة بالهرم


وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد الشوارع أمام بنزينة بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين العثور على طفلة رضيعة ترتدي ملابس كاملة ولا توجد بها أي إصابات.

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جرى نقل الطفلة إلى ديوان قسم شرطة الدائرة ونقلها لمستشفي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفلة وإتمام إجراءات وضعها داخل إحدى الحضانات بالمستشفى.

 

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