الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نادي الصيد يحقق نتائج مميزة في كأس مصر للسباحة القصيرة رجال وسيدات

الصيد يحقق نتائج
الصيد يحقق نتائج مميزة في بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة

حصد لاعبو ولاعبات نادي الصيد، 62 ميدالية متنوعة خلال منافسات كأس مصر للسباحة القصيرة.

واختتمت منافسات بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية والمهندس أحمد الشاذلى وكريم متولي عضوي مجلس إدارة نادي الصيد.

الصيد يحقق نتائج مميزة في بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة رجال وسيدات، فيتو

وحصد لاعبو ولاعبات نادي الصيد 62 ميدالية متنوعة بواقع 23 ذهبية و22 فضية و17 برونزية، كما حصل النادى على عدد 7 كؤوس في المراحل السنية التالية:

الصيد يحقق نتائج مميزة في بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة رجال وسيدات

المركز الثاني للكأس العالم للناشئات لأول مرة في تاريخ نادي الصيد.

Advertisements

كأس المركز الأول مرحلة 19 سنة بنات.

كأس المركز الثاني مرحلة العمومي آنسات.

كأس المركز الثاني مرحلة 16 سنة بنات.

كأس المركز الثالث مرحلة العمومي رجال لأول مرة في تاريخ النادي.

كأس المركز الثالث مرحلة 17 سنة أولاد. 

كأس المركز الثالث مرحلة 18 سنه أولاد.

كأس أحسن سباح للاعب عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 17 سنة) برصيد 5 ميداليات ( 4 ذهب – 1 فضة ).

أحسن سباحة فريدة عمرو عبد المطلب ( مرحلة 19 سنة ) برصيد 4 ميداليات ( 3 ءهب – 1 برونز ).

كأس أحسن رقم السباحة لوجين عبد الله ( مرحلة العمومى ) في سباق 200م حرة بزمن 2:04.70 ورصيد 781 نقطة
السباح / عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 17 سنة )
في سباق 100م ظهر بزمن 56.39 ورصيد 809 نقاط

 

نادي الصيد يدخل رياضات جديدة ويواصل أعمال التطوير

من ناحية أخرى، افتتح  مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب، ملاعب جديدة لرياضة البادبول على هامش أعمال تطوير النادى المستمرة خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تجديد معظم قطاعات النادي، تحت إشراف محمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذى.

وتضمنت مشروعات التطوير التي تم افتتاحها مع بداية شهر رمضان الماضي إنشاء ملعب لرياضة البادبول لأول مرة داخل نادى الصيد وإنشاء ملعب إضافى لرياضة البادل تنس بالإضافة إلى تجديد وتطوير الجزء الغربي من حديقة الأطفال وصالة التايكوندو والكاراتيه وتجديد أرضية ملعب كرة القدم بحديقة الأطفال بالكامل وتوسعته ليصبح ملعب قانوني لكرة القدم الخماسية، مع تجديد الإضاءة والمساحات الخضراء وتجديد الشارع الخلفي لحمام السباحة بالكامل.

وزير الرياضة يتفقد أعمال التطوير ويفتتح عددا من المنشآت داخل نادى الصيد

نادي الصيد يدخل رياضات جديدة ويواصل أعمال التطوير (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نادي الصيد السباحة القصيرة كأس مصر للسباحة ياسر إدريس اللجنة الأولمبية اتحاد السباحة

مواد متعلقة

لجنة متابعة إجراءات عوامل الأمن والسلامة لحمامات السباحة تزور نادي كفر الشيخ الرياضي

وزير الرياضة يتفقد أعمال التطوير ويفتتح عددا من المنشآت داخل نادى الصيد
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تحذير من السيول والأمطار الرعدية على هذه المناطق غدا

دوري أبطال أفريقيا، تعرف علي مصير مباراة الترجي وصن داونز بعد التوقف

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (تحديث لحظي)

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

بفارق 20 جنيها في سعر البوكس و10 جنيهات لميريت، ننشر أسعار السجائر الرسمية والسوقية

دوري أبطال أفريقيا، مازيمبي يحافظ على نظافة شباكه أمام الأهلي بعد 30 دقيقة

رئيس حزب العدل عن ورقة الدكتور غنيم: نتمنى من الحكومة الجديدة تنفيذها في أسرع وقت

منوعات

المزيد

إدارة الطيران الفيدرالية تحقق في واقعة ظهور صحن فضائي بنيويورك (فيديو)

تزيين غير تقليدي لعروس يثير استغراب متابعين في السعودية (فيديو)

حكاية أقدم محل لبيع وصناعة الطرابيش في الغورية (فيديو وصور)

مواصفات سيارة السادات المشاركة بأكبر تجمع كرنفالي للسيارات الكلاسيك بوسط البلد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق مساء اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

إجراءات جديدة من بريطانيا لمواجهة التهديدات العالمية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هيئة كبار العلماء بالسعودية: الحج بدون تصريح محرم لهذه الأسباب 

تفسير حلم البطيخ في المنام وعلاقته باقتراب عقد صفقة مشروع كبير

حكم القواعد من النساء، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 60 بسورة النور (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية