نادي الصيد يحقق نتائج مميزة في كأس مصر للسباحة القصيرة رجال وسيدات
حصد لاعبو ولاعبات نادي الصيد، 62 ميدالية متنوعة خلال منافسات كأس مصر للسباحة القصيرة.
واختتمت منافسات بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية والمهندس أحمد الشاذلى وكريم متولي عضوي مجلس إدارة نادي الصيد.
وحصد لاعبو ولاعبات نادي الصيد 62 ميدالية متنوعة بواقع 23 ذهبية و22 فضية و17 برونزية، كما حصل النادى على عدد 7 كؤوس في المراحل السنية التالية:
المركز الثاني للكأس العالم للناشئات لأول مرة في تاريخ نادي الصيد.
كأس المركز الأول مرحلة 19 سنة بنات.
كأس المركز الثاني مرحلة العمومي آنسات.
كأس المركز الثاني مرحلة 16 سنة بنات.
كأس المركز الثالث مرحلة العمومي رجال لأول مرة في تاريخ النادي.
كأس المركز الثالث مرحلة 17 سنة أولاد.
كأس المركز الثالث مرحلة 18 سنه أولاد.
كأس أحسن سباح للاعب عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 17 سنة) برصيد 5 ميداليات ( 4 ذهب – 1 فضة ).
أحسن سباحة فريدة عمرو عبد المطلب ( مرحلة 19 سنة ) برصيد 4 ميداليات ( 3 ءهب – 1 برونز ).
كأس أحسن رقم السباحة لوجين عبد الله ( مرحلة العمومى ) في سباق 200م حرة بزمن 2:04.70 ورصيد 781 نقطة
السباح / عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 17 سنة )
في سباق 100م ظهر بزمن 56.39 ورصيد 809 نقاط
نادي الصيد يدخل رياضات جديدة ويواصل أعمال التطوير
من ناحية أخرى، افتتح مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب، ملاعب جديدة لرياضة البادبول على هامش أعمال تطوير النادى المستمرة خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تجديد معظم قطاعات النادي، تحت إشراف محمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذى.
وتضمنت مشروعات التطوير التي تم افتتاحها مع بداية شهر رمضان الماضي إنشاء ملعب لرياضة البادبول لأول مرة داخل نادى الصيد وإنشاء ملعب إضافى لرياضة البادل تنس بالإضافة إلى تجديد وتطوير الجزء الغربي من حديقة الأطفال وصالة التايكوندو والكاراتيه وتجديد أرضية ملعب كرة القدم بحديقة الأطفال بالكامل وتوسعته ليصبح ملعب قانوني لكرة القدم الخماسية، مع تجديد الإضاءة والمساحات الخضراء وتجديد الشارع الخلفي لحمام السباحة بالكامل.
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