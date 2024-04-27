ضحية دش المية السخنة، التصريح بدفن جثة رضيعة لقيت مصرعها في الطالبية
أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفلة رضيعة لقيت مصرعها متأثرة بحروق شديدة في مختلف أنحاء جسدها، نتيجة إصابتها بماء مغلي من دش البانيو، أثناء استحمامها مع والدتها.
وأفادت والدة الطفلة من الصم والبكم في التحقيقات، بأن الطفلة كانت بصحبتها داخل الحمام ووضعتها داخل البانيو، لكنها عبثت في الدش الساخن الذي أصابها بحروق شديدة، أدت إلى مصرعها في الحال.
وأمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة، ثم التصريح بدفن الجثة.
مصرع صغيرة من البكم والصم في حادث مأساوي بالطالبية
وكانت البداية ببلاغ من مستشفى أم المصريين بوصول طفلة رضيعة مصابة بحروق شديدة ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بحروق شديدة.
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