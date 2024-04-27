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الجامع الأزهر يعقد حلقة جديدة من ملتقى “الطفل”، تعرف على موضوع الأسبوع

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو

يواصل الجامع الأزهر الشريف اليوم السبت، عقد حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

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ملتقى الطفل في الجامع الأزهر


يأتي ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.


ويحاضر في الملتقى الدكتور محمد قطب، الباحث بوحدة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، مبينًا "صفة الاستقامة "، بينما يستعرض الدكتور ياسر عجوة، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف شرح "التنوين".

 ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"


وأكدَّ الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرًا إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.

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الجامع الأزهر يناقش "العبادات وأثرها في المجتمع" بملتقى القضايا المعاصرة

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في أولى حلقاته بمسماه الجديد، الجامع الأزهر يناقش اليوم "العبادات وأثرها في المجتمع"

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الجامع الأزهر الأزهر الشريف ملتقى الطفل في الجامع الأزهر شيخ الأزهر

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في أولى حلقاته بمسماه الجديد، الجامع الأزهر يناقش اليوم "العبادات وأثرها في المجتمع"
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