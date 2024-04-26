الجمعة 26 أبريل 2024
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محافظات

محافظ قنا يعلن الطوارئ وغلق الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال الجوية

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع التداعيات، وغلق الطرق السريعة على الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى بنطاق المحافظة، وطريقي قنا سفاجا وقنا الأقصر الزراعي، لحين انتهاء العاصفة الترابية المثيرة للرمال والأتربة والأمطار، وذلك علي خلفيه عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي بدأت من اليوم وحتى انتهاء فترة تحذيرهيئة الأرصاد الجوية.

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مراجعة خطة الطوارئ

ووجه محافظ قنا، سرعة مراجعة خطة الطوارئ، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وعمل دوريات لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ. 

غلق الطرق السريعة

كما كلف محافظ قنا،  إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتا واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية بسبب انعدام الرؤية الأفقية الناجمة عن العاصفة الترابية والأمطار، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق لمواجهة أية تداعيات واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

وناشد محافظ قنا، المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، واتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، للحد من الحوادث المرورية.

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أشرف الداودي محافظ قنا الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا قنا سفاجا محافظ قنا

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