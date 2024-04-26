تعرضها للمساءلة أمام الجنائية الدولية.. أبرز العوائق التي تواجهها إسرائيل بسبب المقابر الجماعية بغزة

العدوان الإسرائيلي على غزة، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه الشعواء على قطاع غزة والتي خلفت عشرات الألاف من الشهداء والمصابين من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء.

العثور على مقابر جماعية في قطاع غزة

وفي جريمة جديدة شاهدة على المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، أعلنت السلطات في قطاع غزة عن العثور على مقابر جماعية في مستشفيين بقطاع غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال منها

وتسببت المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في قطاع غزة دعوات من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآخرين لإجراء تحقيق دولي. وقالت السلطات الفلسطينية إن هذه المقابر تحوي مئات الجثث.

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وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بإجراء تحقيق مستقل في واقعة العثور على مقابر جماعية بمستشفيات قطاع غزة، والتي كانت تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتجدر الإشارة إلى أنه لايوجد تعريف للمقبرة الجماعية في القانون الدولي، لكنها موقع دفن يحتوي على جثث عديدة ووجودها قد يكون مهما في رصد وقوع جرائم حرب محتملة.

ماذا يُعرف عن المقابر الجماعية المكتشفة في غزة؟

وأعلنت السلطات الفلسطينية في بيان صادر عنها أن موقع دفن اكتشف في مستشفى ناصر، المنشأة الطبية الرئيسية في وسط قطاع غزة، ضم نحو 400 جثة.واكتشف الموقع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس.

وعثرت السلطات الفلسطينية أيضا على موقع دفن آخر في مستشفى الشفاء بشمال قطاع غزة استهدفته عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن تحقيقا يجب أن يجرى للتثبت من عدد الجثث، لكن "من الواضح أن جثثا كثيرة اكتشفت".

وأضافت شمداساني: "كانت أيدي بعضهم مقيدة بما يشير بالطبع إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتعين إخضاع هذا لمزيد من التحقيقات".

تجري المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقا بالفعلفي عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، في السابع من أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على غزة.

هل العبث بمقبرة جماعية غير قانوني؟

وبموجب اتفاقات جنيف لعام 1949 التي وقعت عليها إسرائيل، يتعين على أطراف نزاع ما اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع أي عبث بجثث الموتى.ويدعو القانون الدولي الإنساني العرفي إلى احترام الموتى، بمافي ذلك واجب منع العبث بالقبور وضمان التعرف على الرفات البشرية ودفنها بشكل لائق.

ويحظر القانون أيضا التشويه والتدنيس وغير ذلك من أشكال عدم الاحترام للموتى، ويجب على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية مواقع الدفن ومن بينها تلك التي تحتوي على رفات أعداد كبيرة من الموتى.

ما عواقب انتهاك القوانين المتعلقة بالمقابر الجماعية؟

إذا أدت إعادة الدفن أو فتح المقابر الجماعية إلى تدنيس الرفات البشرية، فمن الممكن أن توجه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات.وبوسع المحكمة أيضا أن تستخدم تقارير عن محاولة التستر على جرائم بدفن جثث في مقابر جماعية كدليل يدعم أن الجناة كانوا يعلمون أن هذا القتل غير قانوني.

ويستطيع القضاة استخدام الحالات المؤكدة لأشخاص قتلوا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم للتوصل إلى أن الموتى لم يكونوا من النشطين في القتال.وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر قتل أو جرح مقاتل أثناء الاحتجاز جريمة حرب

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