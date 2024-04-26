الجمعة 26 أبريل 2024
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حوادث

بعد اتهامهم بالإهمال، العقوبة المتوقع تطبيقها على المسئولين عن حمام سباحة نادي الترسانة

نادي الترسانه، فيتو
نادي الترسانه، فيتو

وجهت جهات التحقيق للمسئولين عن حمام سباحة نادي الترسانة، تهمة الإهمال بعد إصابة 20 طفلا باختناق بغاز الكلور، فما العقوبة المتوقع تطبيقها علي المسئولين عن الحادث.

 

العقوبة المتوقع تطبيقها علي المتهمين 

حدد القانون عقوبة الإهمال في العمل في المادة 116 مكرر (ب) التي تنص على أن: كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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أما عقوبة الإصابة الخطأ، تنص المادة (244) من قانون العقوبات على أنه من تسبب في جرح شخص أو إيذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه أو واحدة منهما، وترتفع المدة إلى سنتين أو دفع غرامة مقدارها 300 جنيه في حالة أن الحادث تسبب في عاهة مستديمة للضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة عند ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى الحادث.


وتصل العقوبة إلى 5 سنوات في حال ارتفاع عدد المصابين في الواقعة إلى 3 أشخاص أو أكثر.

 

 

التحقيقات الأولية في حادث نادي الترسانة 

 

كشفت التحقيقات الأولية في حادث نادي الترسانة، إصابة الأطفال بتسمم ونقص نسبة الأكسجين في الدم، بسبب استنشاقهم لنسبة عالية من الكلور.

وأفادت التحقيقات أن  الحادث لم يكن الأول من نوعه، بل حدث تسريب  كلور العام الماضي أيضا داخل حمام سباحة في نادي الترسانة وأحدث إصابات عديدة.

 

خروج 10 أشخاص من المستشفى في حادث نادي الترسانة 

 

أفاد مصدر مطلع، بمغادرة 10 أطفال من المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وذلك إثر حادث تسرب مادة الكلور في حمام سباحة نادي الترسانة.

وأوضح المصدر أن حالة الأطفال مستقرة الآن، بعد أن سادت حالة من الهلع داخل النادي ومن بين ذوي المصابين.

وأكد مصدر مطلع أن عدد الأطفال المتواجدين داخل حمام السباحة وقت الحادث تجاوز 20 طفلًا، أصغرهم يبلغ من العمر 10 سنوات.

أول تحرك من وزارة الشباب والرياضة 

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة؛ بمتابعة حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة الرياضي.


وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة شدد علي ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الاطفال المصابين باختناق أولا بأول حتي خروجهم جميعًا من المستشفيات التي نقلوا إليها.


كما أشار محمد الشاذلي إلي أن جميع الأطفال الذين أصيبوا باختناق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة، حالاتهم مستقرة تمامًا، وتجري لها فقط بعض الفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان بشكل كبير عليهم ومن المتوقع خروجهم جميعا من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

 

حالات اختناق في أبريل من العام الماضي 

وفي أبريل من العام السابق، شهد نادي الترسانة أزمة عنيفة بعد تعرض عدد من الأطفال للإصابة بحالات اختناق داخل حمام سباحة بالنادي، نتيجة تسرب غاز داخل الحمام، وكشفت التحقيقات الأولية أن 14 طفلا أصيبوا بحالات اختناق بداخل حمام السباحة إثر تسرب غاز بالحمام، بنادي الترسانة، وتم نقل الأطفال للمستشفى على الفور.

 

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