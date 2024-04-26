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حوادث

غدا محاكمة جديدة لمرتضى منصور بتهمة السب والقذف

مرتضي منصور، فيتو
مرتضي منصور، فيتو

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

 

تهمًا جديدة بالسب والقذف

 

ويواجه مرتضى منصور، تهمًا جديدة بالسب والقذف أمام القضاء، في سب الإعلامي عمرو أديب؛ حيث اتهمه أديب بتوجيه له السب والقذف والتشهير، ويُشير أديب إلى وجود أدلة تثبت هذه التهم، بما في ذلك مقاطع فيديو ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر منصور وهو يسيء له بألفاظ نابية.

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نظرت وأحيلت الدعوى الي محكمة الاختصاص

كانت القضية تم نظرها أمام محكمة جنح العجوزة، في جلستها المنعقدة يوم 18 نوفمبر الماضي، وأصدرت قرارها، بإحالة دعوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إلى المحكمة المختصة، لعدم الاختصاص. 

بداية الواقعة

البداية عندما أقام الإعلامي عمرو أديب دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به والإساءة إليه بألفاظ خارجة، عبر قناة نادي الزما بثلك وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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