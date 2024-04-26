هبوط مؤشر الذهب عالميا، وصل لـ 2348 دولارا للأونصة الواحدة

مؤشر الذهب، سجل سعر أونصة الذهب العالمية اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2024، مستوى جديدا، حيث عززت المخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران والاحتلال الصهيوني الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا للتحوط من مخاطر التضخم العالمية.

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مؤشر الذهب العالمي، فيتو

سعر أونصة الذهب العالمية بحركة التداولات

حيث سجل سعر أونصة الذهب العالمية استقرارا عند 2348 دولارا للأونصة الواحدة.

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الذهب، فيتو

تراجع الطلب على الذهب يهبط بأسعاره عالميا إلى 2348 دولارا للأوقية

أنخفض الذهب عند مستوى 2348 دولارا للأوقية اليوم الجمعه، متأثرا بانخفاض الطلب على الملاذ الآمن مع تحول المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية بعد انحسار التوترات في الشرق الأوسط ، وفي الوقت نفسه، يتوقع المتداولون الآن صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على مزيد من الوضوح بشأن المسار النقدي المحتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

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بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي وتأثيرها على اسعار الذهب عالميا

جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي خلال الاسبوع المنتهى، أضعف من المتوقع وكانت أبطأ نموا في القطاع الخاص في البلاد منذ ديسمبر الماضى، مما خفف المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي المرن، بالإضافة إلى ذلك، أشار عنصر الأسعار في التقرير إلى تباطؤ في تكاليف المدخلات، وأعاد هذا الرقم إحياء الآمال في مسار نقدي أقل تقييدا، حيث أنه في السابق، أدت بيانات التضخم القوية والتعليقات المتشددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى قيام الأسواق بتقليص توقعاتها لتخفيف السياسة النقديه التشددية وخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام.

التداول على الذهب يثير اهتمام الطلب المتزايد على الملاذ الآمن

جدير بالذكر هذه البيانات دفعت أسعار الذهب إلى التراجع ليبدأ تصحيح سلبي تأخر كثيرا وتنتظره الأسواق منذ فترة كبيرة في ظل موجة الصعود الحادة الأخيرة، ولكن التداول على الذهب حاليا يبرز الاهتمام المتزايد على الملاذ الآمن، ليحدث في المقابل تجاهل لتوقعات الفائدة الأمريكية فى اجتماعاته المقبلة.