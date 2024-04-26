الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هبوط مؤشر الذهب عالميا، وصل لـ 2348 دولارا للأونصة الواحدة

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

مؤشر الذهب، سجل سعر أونصة الذهب العالمية اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2024، مستوى جديدا، حيث عززت المخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران والاحتلال الصهيوني الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا للتحوط من مخاطر التضخم العالمية.  

اقرأ التالي: مؤشر الدولار يجتاح قممًا جديدة عالميًّا، ويتخطى مستوى 106.033 نقطة (تحديث لحظي)

 

مؤشر الذهب العالمي، فيتو 

 

سعر أونصة الذهب العالمية بحركة التداولات 

حيث سجل سعر أونصة الذهب العالمية استقرارا عند 2348 دولارا للأونصة الواحدة. 

Advertisements

اقرأ التالي: مؤشر الدولار يجتاح قممًا جديدة عالميًّا، ويتخطى مستوى 106.033 نقطة (تحديث لحظي)

 

الذهب، فيتو 

 

تراجع الطلب على الذهب يهبط بأسعاره عالميا إلى 2348 دولارا للأوقية

أنخفض الذهب عند مستوى 2348 دولارا للأوقية اليوم الجمعه، متأثرا بانخفاض الطلب على الملاذ الآمن مع تحول المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية بعد انحسار التوترات في الشرق الأوسط  ، وفي الوقت نفسه، يتوقع المتداولون الآن صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على مزيد من الوضوح بشأن المسار النقدي المحتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

اقرأ التالى: مؤشر الذهب عالميا يصل لـ 2323 دولارا للأونصة الواحدة

 

بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي  وتأثيرها على اسعار الذهب عالميا 

جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي خلال الاسبوع المنتهى، أضعف من المتوقع وكانت أبطأ نموا في القطاع الخاص في البلاد منذ ديسمبر الماضى، مما خفف المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي المرن، بالإضافة إلى ذلك، أشار عنصر الأسعار في التقرير إلى تباطؤ في تكاليف المدخلات، وأعاد هذا الرقم إحياء الآمال في مسار نقدي أقل تقييدا، حيث أنه في السابق، أدت بيانات التضخم القوية والتعليقات المتشددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى قيام الأسواق بتقليص توقعاتها لتخفيف السياسة النقديه التشددية وخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام. 

 

 

التداول على الذهب يثير اهتمام الطلب المتزايد على الملاذ الآمن

جدير بالذكر هذه البيانات دفعت أسعار الذهب إلى التراجع ليبدأ تصحيح سلبي تأخر كثيرا وتنتظره الأسواق منذ فترة كبيرة في ظل موجة الصعود الحادة الأخيرة، ولكن التداول على الذهب حاليا يبرز الاهتمام المتزايد على الملاذ الآمن، ليحدث في المقابل تجاهل لتوقعات الفائدة الأمريكية فى اجتماعاته المقبلة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

العالمية مؤشر الذهب الذهب سعر اونصة الذهب مؤشر مديري المشتريات الأمريكي اسعار الذهب عالميا مديري المشتريات الأمريكي الذهب بكام عالميا اسعار الذهب اليوم الجمعه فى السوق العالمى الذهب بكام عيار 21 اسعار الذهب عيار 24 التضخم مخاطر التضخم بنك بنك الاحتياطي سعر الفائدة الفائدة الأمريكية

مواد متعلقة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

البورصة المصرية، EGX يواصل الهبوط و57 ألف عملية تداول بمنتصف جلسة اليوم

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

البورصة المصرية، EGX يتلون بالأحمر بإجمالى 29 ألف عملية تداول منتصف جلسه اليوم
ads

الأكثر قراءة

بفارق يصل لـ 20.5 جنيه في العلبة، ننشر أسعار السجائر في الأسواق

مواعيد وأماكن صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

تفاصيل جديدة في تحرير مي فاروق محضر ضد طليقها بتهمة التعدي

بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

النداء الأخير، الدكتور محمد غنيم يطرح خارطة طريق لـ "الجمهورية الجديدة"

مع تصاعد حملة خليه يعفن، تخفيضات تصل لـ 40% على أسعار الأسماك بالأسواق

بفارق 20 جنيها في سعر البوكس و10 جنيهات لميريت، ننشر أسعار السجائر الرسمية والسوقية

بعد تحرير محضر ضد طليقها بتهمة التعدي، من هي المطربة مي فاروق (صور)

منوعات

المزيد

حكاية أقدم محل لبيع وصناعة الطرابيش في الغورية (فيديو وصور)

مواصفات سيارة السادات المشاركة بأكبر تجمع كرنفالي للسيارات الكلاسيك بوسط البلد (صور)

تعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على الاضطرابات النادرة

محلب وحفيد الملك فاروق وشخصيات عامة، أبرز المشاركين في كرنفال السيارات الكلاسيكية بوسط القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 26-4-2024

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

أكثر 10 فرق أوروبية تسجيلًا للأهداف بعد الدقيقة 90 هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

رد قوي من مفتي الجمهورية على دعوات عدم جواز تحية العلم والسلام الوطني

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

المزيد
الجريدة الرسمية