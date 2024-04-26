الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بمقابل مادي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمين في الجيزة

 ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، مالك شركة بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بمقابل مادي.

تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام في الجيزة 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها بمقابل مادي.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية وعُثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر - 2 خاتم شعار جمهورية منسوبان لجهات حكومية -  تقرير طبي ممهور بخاتم شعار الجمهورية - كمية من العلامات المائية والأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة).

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيزة قطاع الأمن العام وتقليد الأختام المنسوبة مديرية أمن الجيزة اخبار الحوداث نيابة الجيزة
ads

الأكثر قراءة

بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

تفاصيل جديدة في تحرير مي فاروق محضر ضد طليقها بتهمة التعدي

البيض يتراجع 7 جنيهات، وهذه أسعار الدواجن اليوم الجمعة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

بفارق يصل لـ 20.5 جنيه في العلبة، ننشر أسعار السجائر في الأسواق

بمشاركة سيارتي الملك فاروق وعبد الحليم، 10 صور ترصد كرنفال السيارات النادرة بوسط القاهرة

عواصف ترابية شديدة تضرب الأقصر (بث مباشر)

مطربة شهيرة تحرر محضرا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالهرم

منوعات

المزيد

عضو بمجلس إدارة نادي السيارات يكشف أنواع المركبات المشاركة في كرنفال وسط البلد (فيديو)

كرنفال احتفالي لأكبر تجمع للسيارات الكلاسيكية والنادرة بوسط القاهرة (صور)

شاب يقتل صديقه في باكستان بسبب البرجر

دراسة تكشف سرا جديدًا عن حياة السناجب الحمراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. بايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الأهلي والإسماعيلي.. الزمالك ضد البنك الأهلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية