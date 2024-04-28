آمال ماهر: ما زلت أخشى الجمهور.. ودائما أشعر كأنى أقف أمامه للمرة الأولى.. وأنتمي لمدرسة "السهل الممتنع" ( حوار )

>> شعرت بالاستغراب والدهشة عند غنائى للألبوم الجديد «أنا كويسة لهذا السبب

>> أرفض استخدام تقنية الذكاء الاصطناعى فى الغناء لهذه الأسباب

>> سعيدة بنجاح حفلى الأخير.. وتعلمت «السهل الممتنع» من والدى

تبقى آمال ماهر واحدة من المطربات الكبيرات محليا وعربيا. استطاعت فى مرحلة مبكرة من عمرها أن تطرح اسمها كمطربة واعدة، واستمرت فى طريقها، وتجاوزت كثيرًا من العقبات.

بدأت آمال ماهر الغناء وهى فى عمر الـ13 عاما، وعرفها الجمهور، وأصبحت لها بصمتها الخاصة فى المناسبات الوطنية المهمة والتى يحضرها كبار الشخصيات وأطلق عليها لقب «ملكة الغناء»، صدر أول ألبوماتها فى عام 2006 بعنوان «اسألنى أنا» وحقق نجاحا كبيرا.

ومؤخرا عادت آمال ماهر من جديد بحفل غنائى استثنائى مع جمهورها بعد غياب، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا من قبل معجبى المطربة.

مشاهد الحفل عكست مدى تعطش المستمعين إلى صوتها والتفاعل مع أغانيها، ما دفع المطربة إلى توجيه الشكر لكل من أسهم فى هذا الحفل، وعبرت عن سعادتها بخروجه بهذه الصورة.

"فيتو" حاورت الفنانة آمال ماهر بعد تألقها فى حفلها الغنائى الأخير، حيث أكدت أنها تحرص دائمًا على التحضيرات قبل أى حفلها بمدة زمنية وتشعر كأنها تقف إلى المرة الأولى على المسرح فى كل مرة وكشفت عن تفاصيل خطتها الفنية المقبلة وكواليس أخرى فى نص الحوار:

*فى البداية شهد حفلك الأخير تفاعلا كبيرا من الجمهور، سواء من الحضور أو على منصات التواصل الاجتماعى، كيف جاءت تحضيراتك للحفل؟

استعديت للحفل منذ فترة زمنية حتى يخرج بالصورة المأمولة والمرجوة، واعتدت قبل أى حفل لى أن أبدأ فى تحضيراته بهدوء قبلها بمدة زمنية ليست قصيرة، وفى كل مرة أشعر وكأننى أقف على المسرح للمرة الأولى.

وأحرص أيضًا على التمارين وكأنى فى بداية مشوارى الفنى، وأعتقد أن هذا أمر طبيعى. تعلمت فى حياتى أن النجاح لا يأتى مصادفة، لذا ما زلت حريصة على الاستعداد التام لحفلاتى الفنية؛ احتراما لنفسى ولجمهورى الذى يترقب ظهورى، والحمد لله الحفل كان موفقًا من جميع الوجوه.

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*هل آمال ماهر بعد كل هذه الشهرة لا تزال تخشى مواجهة الجمهور؟

مواجهة الجمهور شيء مهيب، وتفاعلهم معى يعكس محبة وعشرة طويلة بيننا وثقة متبادلة، كما أنى عشت معهم لحظات وأوقات رائعة كثيرة، وأشكر الله على هذه النعمة الكبيرة وعلى الصلة الكبيرة التى لا تزال بيننا حتى الآن.

*حرصتِ فى حفلك الأخير على التنوع فى تقديم الأغانى ما بين الزمن الجميل والحديث، هل كنتِ تريدين أن ترضى جميع الأذواق؟

بالفعل، نعم شعرت أنى أريد أن أرضى جميع الأذواق؛ لأن الحفل لم يقتصر على فئة عمرية واحدة، بل فئات عمرية صغيرة وكبيرة، وبالطبع الفئة الكبيرة بجانب حبهم للاستماع إلى أغانى آمال ماهر، ولكنهم أيضًا يحبون الاستماع إلى أغانى الزمن الجميل.

*هل فاجأك الجمهور بأنه يحفظ أغانى ألبومك الجديد «أنا كويسة» خاصة بعدما ظهر ذلك فى حفلك الأخير؟

كنت أشعر بالاستغراب والدهشة عند غنائى للألبوم الجديد «أنا كويسة « بعد مفاجأة الجمهور لى، وشعرت بالسعادة الكبيرة عندما اكتشفت أن الجمهور يحفظ أغانى الألبوم، وكنت لا أتوقع ذلك، كما أن الحاضرين تفاعلوا معى بشكل كبير خلال الحفل، وأشكر الله على هذه النعمة وهذا القبول رغم الغياب الطويل.

*وما سر تألقك فى الغناء بطريقة السهل الممتنع، خاصة أنك قدمتِ الأغانى بسهولة وسلاسة؟

سر مدرسة السهل الممتنع أولا هى هبة من الله، وأنا متمرسة فى هذه المدرسة منذ الطفولة، حيث كنت أغنى الأغانى التراثية القديمة، بالإضافة إلى موهبتى الفطرية وغنائى مع والدى، لذلك فإن هذا الأمر ليس جديدا علىّ.

*ما هى تفاصيل خطتك الفنية المقبلة بعد نجاح حفلك الأخير؟

أعد الجمهور بأن أكون متواجدة معه بشكل كبير، بحفلات غنائية كثيرة فى أماكن متعددة، بالإضافة إلى أنى أعمل على تجهيز أغان جديدة من المقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة، وهى بمنزلة مفاجأة للجمهور.

*أخيرا، ما رأيك فى تقنية الذكاء الاصطناعى، خاصة أنها ظهرت بشكل كبير فى الغناء خلال الفترة الماضية؟

بصراحة تقنية الذكاء الاصطناعى أنا لا أحبها وضدها، لأنها تفتقد المصداقية والإحساس، ولا أظن أن المستمع يتفاعل مع الغناء بالذكاء الاصطناعى من قريب أو بعيد.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"