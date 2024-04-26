تحددت مواعيد المواجهات الفاصلة لتحديد الثلاثي المتأهل للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز حيث بات من المنتظر ان يواجه المنصورة فريق سبورتنج يوم 8 مايو القادم على ان يواجه كهرباء الإسماعيلية نظيره منتخب السويس يوم 9 مايو في حين يلتقي يوم الجمعة 10 مايو ديروط نظيره الترسانة.

نظام دوري المحترفين



ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

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نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.