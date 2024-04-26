راموس يحلم بالهدف التاريخي مع إشبيلية

أكد سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية وأحد قادته، أنَّه بالرغم من أن "التاريخ يُرجح" فريقه خلال مواجهات ريال بيتيس، فإنه "لا يتم الفوز بهذه المباريات بالنظر للوراء، بل يجب إظهار ذلك"، كما أوضح أنه "لم يحب التوقعات قط، أو ترجيح كفة فريق على الآخر".

هدف تاريخي لراموس

وقال راموس في تصريحات لوسائل إعلام النادي: "المرء يقوم باختيارات في الحياة ليعيش لحظات كهذه. سيكون من الرائع اللعب بقميص إشبيلية على ملعب بينيتو فيامارين، وأتمنى أن أحرز هدفًا؛ لأن هذا سيكون تاريخيًا على المستوى الشخصي وذكرى لا تُمحى، لكن قبل كل شيء الفوز هو المهم".

Advertisements

وأضاف المدافع الإسباني المخضرم أن أجواء هذه المباريات يتم عيشها "بطريقة مختلفة"، وأن فريقه بحال جيدة لتقديم أفضل مستوياته "بالرغم من اللحظة التي عيشها"، وأن "تركيزهم دائما منصب على الفوز وتقديم أداء على أفضل مستوى".

وأشار راموس إلى أنه وزملائه يدخلون تلك المواجهة بعد تمكنهم من الفوز في 3 مباريات متتالية أمام كل من خيتافي، ولاس بالماس، ومايوركا والخروج من "منطقة الخطر"، وأكد أنها "لحظة جيدة لخوض مباراة الديربي هذه وآمل أن نحقق نتيجة إيجابية أخرى ومواصلة الصعود في الترتيب".

كما أشاد المدافع المخضرم بتطور أداء الفريق تحت قيادة المدرب كيكي سانشيز فلوريس موضحًا أنه "شيئا فشيئا سيظهر عمله ومن ثم تقييمه"، وذلك لأن "كرة القدم تعتمد على النتائج وفي بعض الأحيان تمر بمراحل سيئة لا تحصد فيها نقاط أو تحقق انتصارات".

تشافي يقرر البقاء في برشلونة

ومن جهة أخرى كانت تقارير صحفية كشفت عن موقف تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي لبرشلونة، من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تشافي قرر تغيير رأيه والبقاء كمدير فني لبرشلونة".

وأضاف:"بعد اجتماع الليلة وإصرار لابورتا على بقائه، وافق تشافي على شروط برشلونة، وسيستمر في منصبه كمدير فني".

وكانت تقارير صحفية قد خرجت مؤخرا، حول رغبة إدارة البارسا في إجراء تعديل على الجهاز الفني الحالي لتشافي، والاستغناء عن المعد البدني، والمدرب العام وهو شقيقه أوسكار هيرنانديز.