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رياضة

الجودو، عبد الرحمن محمد يحصد ذهبية البطولة الأفريقية "القاهرة 2024"

عبد الرحمن محمد،
عبد الرحمن محمد، فيتو

الجودو، حصد عبد الرحمن محمد المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات وزن 81 كجم، بالبطولة الأفريقية المقامة حاليا في القاهرة وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري.

وتوج عبد الرحمن محمد بالميدالية الذهبية بعد الفوز على بطل المغرب في المباراة النهائية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية.

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني كالتالي:
عبد الرحمن محمد (81 كجم) - ميدالية ذهبية
يسري سامي (60 كجم) – ميدالية فضية
أحمد عبد الرحمن (66 كجم) – ميدالية فضية
محمد عبد الموجود (66 كجم) – ميدالية برونزية

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ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي:

أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.

وتقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.

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