الدماطي يطمئن على ترتيبات افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات

حرص محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي تقام في ضيافة النادي الأهلي على متابعة ترتيبات انطلاق منافسات البطولة اليوم.



وعقد الدماطي سلسلة اجتماعات مع اللجان المعاونة، لمتابعة كل ما يتعلق بتجهيزات الصالات والإقامة والانتقالات الخاصة بكافة الفرق المشاركة في البطولة.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تلبية طلبات الفرق وتذليل أي عقبات تواجه الوفود المشاركة، وتوفير الأجواء المناسبة للجميع.

Advertisements



وعقد الاجتماع الفني ومراسم القرعة بحضور مي ‏عاطف، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وخالد العوضي مدير البطولة‎.



كما حضر الاجتماع بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، وعبد الله عدنان، نائب رئيس ‏الاتحاد الإفريقي، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري، وحسن ‏عابد المدير التنفيذي، وفؤاد عبد السلام رئيس لجنة ‏المسابقات في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ممثلي الوفود والفرق المشاركة ‏في البطولة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الفرق لأربع مجموعات وهي:

المجموعة الأولى:

الأهلي.

السجون الكيني.

ناصرية شباب بجاية الجزائري.

المجموعة الثانية:

الزمالك.

مصنع الكحول الوطني الإثيوبي.

أسيك ميموزا الإيفواري.

مشعل بلدية بجاية الجزائري.

المجموعة الثالثة:

الأنابيب الكيني.

كاستومس سيرفيس النيجيري.

سانت دوني جزر ريونيون.

مايو كاني أيفوليوشن الكاميروني.

المجموعة الرابعة:

البنك التجاري الكيني.

ليتو الكاميروني.

سوكوسيم السنغالي.

الجمعية الرياضية لولاية بجاية.

ويستهل فريق الأهلي الأول لكرة الطائرة «سيدات» مشواره اليوم الجمعة في بطولة إفريقيا التي تقام في الفترة من 26 أبريل الجاري حتى 4 مايو المقبل، عندما يلتقي مع فريق «ناصرية شباب بجاية الجزائري» ضمن منافسات المجموعة الأولى.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق ضربة بداية قوية.

وحرص إبراهيم فخر الدين، المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبات بفندق الإقامة للتأكيد على أهمية المباراة وضرورة تقديم أداء قوي في المباراة الافتتاحية.