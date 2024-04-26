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بتخفيضات 30%، فتح المجمعات الاستهلاكية أمام المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية

السلع التموينية،
السلع التموينية، فيتو

تفتح المجمعات الاستهلاكية أبوابها، اليوم الجمعة، بكامل طاقتها منذ الصباح الباكر وحتى الخامسة مساءً، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي بنحو 30%، بالإضافة إلى صرف فارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقات التموينية.

من ناحية أخرى، تواصل المنافذ التموينية صرف السلع لشهر أبريل الجاري، وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 30 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

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صرف السلع التموينية لشهر أبريل 

وأشارت وزارة التموين إلى أن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تصرف لمنافذ التموين 30 سلعة متنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية 

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بلغ  4.2 شهر والزيت 5.3 شهر والسكر 5.4 شهر.

وأكد  وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية ثابتة وليس فيها أي تغيير خلال شهر أبريل.

أسعار السلع عن شهر أبريل

وجاءت أسعار السلع التموينية عن شهر أبريل لأصحاب البطاقات كالآتي: 

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيها.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

 وأكد الدكتور علي المصيلحي استمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

صرف 6 كيلو سكر لبطاقة التموين 

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة  الداخلية، عن السماح بصرف السكر المدعم على بطاقات التموين  بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه حتى 6 كيلو سكر  مدعم  للبطاقة الواحدة وفقا لعدد الأفراد المقيدين.

وأشار إلى صرف كميات إضافية  من السكر ايضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر.

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الإحتياطي الاستراتيجي من القمح السلع التموينية المجمعات الاستهلاكية صرف السلع التموينية صرف فارق نقاط الخبز

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