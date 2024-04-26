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أخبار مصر

استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية

استمرار فعاليات البطولة
استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية

تواصل البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من ٢٤ حتى٢٧ من شهر أبريل الجاري، فعالياتها بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأسفرت نتائج منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد "بالسيف" بالنسبة للفرق، والتي نُظمت على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية، حصول مصر على المركز الأول بنتيجة (١٣١) نقطة، والأردن بالمركز الثانى بنتيجة (122.5) نقطة، والعراق بالمركز الثالث بنتيجة (102) نقطة، فيما أسفرت نتائج فردي السيف عن فوز اللاعب أسامه لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة (42) نقطة، وفي المركز الثاني اللاعب أحمد بكر من مصر بنتيجة (37.5) نقطة، وجاء فى المركز الثالث اللاعب راني هامليت الخواص من مصر بنتيجة (36) نقطة.

وقام الشيخ محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد واللواء أ ح إيهاب لطفي مدير المدرعات للقوات المسلحة وسفير رواندا بالقاهرة بتكريم اللاعبين أوائل الفردي والفرق لإلتقاط الاوتاد.

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