بلومبرج: ثروة إيلون ماسك تتجاوز مارك زوكربيرج بـ 23 مليار دولار

انخفضت ثروة مؤسس شركة ميتا ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرج بـ20 مليار دولار مع تراجع أسهم شركته، ما سمح للملياردير الأمريكى إيلون ماسك مالك شركة تسلا بتعزيز مكانته كثالث أغنى ملياردير في العالم، حسبما نقلت بلومبرج.

وانخفضت أسهم ميتا بنسبة تصل إلى 16%، الخميس، في نيويورك، بعد أن رجحت شركة منصات التواصل الاجتماعي، أن تكون مبيعات الربع الثاني أقل من التقديرات.

ويعد الانخفاض في صافي ثروة زوكربيرج، والذى استمر ليوم واحد، هو رابع أكبر انخفاض على الإطلاق مرتبط بحركة الأسهم بين أولئك الموجودين في مؤشر بلومبرج للمليارديرات، حيث تبلغ ثروته الآن 155 مليار دولار.

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مؤشر بلومبرج للمليارديرات

وحقق ماسك أرباحا بقيمة 400 مليون دولار لتصل ثروته إلى 178 مليار دولار، مع استمرار سهم تسلا فى الارتفاع.

وكان المليارديران بدلا ترتيبهما في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما تفوق زوكربيرج على ماسك للمرة الأولى منذ عام 2020، بعد أنباء عن انخفاض أسهم تسلا في الأشهر الثلاثة حتى مارس الماضي.

وشهدت أسهم ميتا أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر 2022، بعد أن زادت الشركة تقديرات الإنفاق للعام الجاري.