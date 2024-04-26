الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

بلومبرج: ثروة إيلون ماسك تتجاوز مارك زوكربيرج بـ 23 مليار دولار

ماسك وزوكربيرج، فيتو
ماسك وزوكربيرج، فيتو

انخفضت ثروة مؤسس شركة ميتا ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرج بـ20 مليار دولار مع تراجع أسهم شركته، ما سمح للملياردير الأمريكى إيلون ماسك مالك شركة تسلا بتعزيز مكانته كثالث أغنى ملياردير في العالم، حسبما نقلت بلومبرج.

وانخفضت أسهم ميتا بنسبة تصل إلى 16%، الخميس، في نيويورك، بعد أن رجحت شركة منصات التواصل الاجتماعي، أن تكون مبيعات الربع الثاني أقل من التقديرات.

ويعد الانخفاض في صافي ثروة زوكربيرج، والذى استمر ليوم واحد، هو رابع أكبر انخفاض على الإطلاق مرتبط بحركة الأسهم بين أولئك الموجودين في مؤشر بلومبرج للمليارديرات، حيث تبلغ ثروته الآن 155 مليار دولار.

Advertisements

 

مؤشر بلومبرج للمليارديرات

وحقق ماسك أرباحا بقيمة 400 مليون دولار لتصل ثروته إلى 178 مليار دولار، مع استمرار سهم تسلا فى الارتفاع.

وكان المليارديران بدلا ترتيبهما في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما تفوق زوكربيرج على ماسك للمرة الأولى منذ عام 2020، بعد أنباء عن انخفاض أسهم تسلا في الأشهر الثلاثة حتى مارس الماضي.

وشهدت أسهم ميتا أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر 2022، بعد أن زادت الشركة تقديرات الإنفاق للعام الجاري.

إيلون ماسك يرجئ زيارته للهند لهذا السبب

ماسك يحدد موعد "استيطان" البشر للقمر والمريخ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شركة ميتا مارك زوكربيرج إيلون ماسك شركة تسلا ثروة زوكربيرج ماسك مؤشر بلومبرج للمليارديرات أسهم ميتا

مواد متعلقة

إيلون ماسك يرجئ زيارته للهند لهذا السبب

ماسك يحدد موعد "استيطان" البشر للقمر والمريخ

عطل يضرب واتس آب وبعض منصات ميتا

ماسك يعترف بتعاطيه المخدرات لمحاربة الاكتئاب
ads

الأكثر قراءة

انتظروا الأيام القادمة، خبير يكشف كيف ضربت ظاهرة النينيو مخطط إثيوبيا لتعطيش المصريين

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

اليوم، مد فترة تشغيل المترو ساعة لتشجيع النادي الأهلي

بعد الانخفاضات الأخيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

أسعار اللحوم في الأسواق.. البتلو يسجل 500 جنيه والكندوز بـ 400.. والضأن يتراجع إلى أدنى مستوى

مصرع شخصين في انقلاب دراجة نارية بالقليوبية

أسعار الفاكهة اليوم، نكتارين بلدي يسجل 25 جنيهًا في سوق العبور

منوعات

المزيد

ناسا تكتشف علامات محتملة لوجود الحياة على أحد الكواكب

عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة (فيديو وصور)

مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب

علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

تراجع سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 26-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية