قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وسماع دوي إطلاق نار تزامنًا مع الاقتحام.

اقتحام نابلس

والإثنين الماضي اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة #نابلس شمالي الضفة الغربية، وسماع دوي إطلاق نار تزامنًا مع الاقتحام#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/XVlF2YZC1a — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 26, 2024

وأفادت بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة والجرافات العسكرية اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في شارع السوق في المخيم، وفي حارات: الطيراوية، والبيزو شرايعة، وحسام خضر، أبو عرب، الى جانب حارة الحشاشين، حيث تم سماع أصوات اشتباك وأصوات انفجارات وإطلاق نار كثيف.

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اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل

كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت أمر شمال الخليل وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت العديد من أحياء البلدة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت منازل ومصالح تجارية وتفتيشها وتوقيف مواطنين والاعتداء عليهم، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والقنابل الصوتية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق في صفوف الأهالي.

وبحسب المصادر، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن، خالد أبو ماريا، واعتدت بالضرب على أفراد العائلة، وألحقت أضرارا بمحتويات المنزل خلال عملية التفتيش.