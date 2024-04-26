محافظة القاهرة تكثف حملات الرقابة على المخابز

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار تكثيف أعمال الرقابة على مخابز إنتاج الخبز السياحى والأفرنجي للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات الفنية التي أقرتها وزارة التموين بعد انخفاض سعر الدقيق والتى راعت تحقيق التوازن بين سعر الدقيق والتكلفة حرصًا على مصلحة المواطنين، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.

وفي هذا السياق أكد ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة أن الأجهزة الرقابية قامت بشن ٢٢ حملة رقابية على مختلف أحياء العاصمة أسفرت عن تحرير ٦٠ محضرًا لمخابز سياحية لإدارتها بدون ترخيص، و٤٥ محضرًا لعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات، أو عدم الإعلان عن السعر وتم تحريز ٦٥ طن دقيق.

كما أسفرت الحملات الرقابية على الأفران البلدية عن تحرير ٣٠٥ مخالفات لمخابز لعدم الالتزام بالمواصفات، أو إنتاج خبز ناقص الوزن.

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