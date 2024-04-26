رمضان صبحي يرد على اتهامه بتعاطي المنشطات: جتتي نحست من هجوم الجماهير.. مرتاح في بيراميدز مع كل اللاعبين.. وهذه حقيقة خلافاتي مع فيتوريا

أطلق رمضان صبحي لاعب المنتخب الوطني وبيراميدز العديد من التصريحات القوية خلال استضافته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عبر شاشة “سي بي سي”.

ونستعرض في السطور التالية أبرز ما جاء على لسان رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق والذى يلعب حاليا بصفوف نادي بيراميدز.

وقال رمضان صبحي: “نتصدر الدوري لكن المنافسة مع الأهلي والزمالك أكبر ناديين في إفريقيا.. دائما الأهلي والزمالك هما الأقرب للدوري ونفسنا ناخد بطولة”، وأكد أن الحصول على الدوري يتطلب عوامل كثيرة وليس أن نكون في المركز الأول فقط حتى الآن.



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وتابع: “كان من الممكن أن نصل أبعد من ذلك في دوري أبطال إفريقيا.. كنا في المجموعة الأصعب بدوري أبطال إفريقيا.. والأهلي متعود على مواقف إفريقيا وسيتخطى مازيمبي.. لا أحب الحديث عن التحكيم ولكن تعرضنا للظلم أمام مازيمبي ولنا ركلة جزاء غير محتسبة وفوز مازيمبي علينا في دارهم نتيجة لا تدل على سير المباراة فنيا”.

وعن علاقته بنجم الزمالك عبد الله السعيد قال: "أخويا الكبير وأفتقده كثيرا وأتمنى التوفيق له مع الزمالك مشددًا على أنه لا يفكر في عمره إطلاقا "ده بيجري أكتر من لعيبة أصغر منه".

وأضاف: “مش عارف ليه كنت بعيد عن منتخب مصر مع فيتوريا.. أنا لا أنتقد أي مدير فني لا يضمني للمنتخب ولا يوجد بيني وبين فيتوريا أي مشاكل واستبعاده لي في بطولة إفريقيا من حقه”.

وتابع: “علاقتي بتريزيجيه قوية جدا ونتنافس على نفس المركز من 2014 وعلاقتي أيضا بمرموش قوية وهو أسرع مني وكل منا يمتلك مقومات بخلاف الآخر”.

وقال: "ذهبت لمعسكر المنتخب الأخير مع حسام حسن وسلمت الأشعة الخاصة بي لطبيب المنتخب، مضيفا “اجتمعت مع حسام حسن وطبيب المنتخب وشرحت لهما تفاصيل إصابتي”.

وتابع: "تاريخ حسام وإبراهيم حسن مش أنا اللي هتكلم عليه فهما أصحاب تاريخ كبير وأسعى أن تكون ثقة حسام وإبراهيم حسن في رمضان صبحي في محلها مشددا انه طالما لا يوجد إحلال وتجديد في المنتخب منذ فترة "إذن المدربين شايفين إن اللاعبين الموجودين هم الأنسب".

وقال رمضان صبحي: "مفيش مدرب هيلاقي لاعبين أحسن من الموجودين في المنتخب ومش هيضمه.. أتواصل مع محمد صلاح دائما فهو أخي الأكبر. هو حقق أرقام محدش وصل لها ولا حد هيوصل لها.. علاقتي بجميع اللاعبين جيدة في منتخب مصر ومعنديش مشاكل مع حد".

وأضاف: "مرتاح في بيراميدز مع كل اللاعبين ولو لاعب غاب لا نشعر بالفرق لأن لاعبي الفريق "رجالة" كما أن بيراميدز لا يمتلك القائمة الأفضل للاعبين في مصر لأن كل الأندية لديها قوام جيد.. الأهلي والزمالك بهما قائمة لاعبين جيدين لكن كل ما يقال عني وانتقالي لهما أو اعتذاري غير حقيقي وأتفاجأ بما يقال عني فيما يخص الأهلي أو الزمالك".