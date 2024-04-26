الجمعة 26 أبريل 2024
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أخبار مصر

التموين: تسلم نحو 430 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن

قمح، فيتو
قمح، فيتو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يوجد 450 نقطة تجميع وتسلم محصول القمح المحلي على مستوى الجمهورية، حيث تم تسلم من المزارعين نحو 430 ألفًا و671 طنًّا و435 كيلو قمح، وذلك منذ بدء موسم التوريد في 13 أبريل وحتى اليوم 25 من الشهر الجاري. 

وأوضحت وزارة التموين أن  الكميات التي تم توريدها لكل من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والتي استحوذت على كمية بلغت 192 ألفًا و819 طنًّا و663 كيلو، تليها شركات المطاحن بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ 185 ألفًا و949 طنًّا و602 كيلو. 

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يذكر أن الشون التابعة للبنك الزراعي المصري استلمت نحو 49 ألفًا و723 طنًّا و543 كيلو من إجمالي الكميات الموردة لصالح وزارة التموين، ثم الشركة العامة للصوامع والتخزين بكمية  بلغت 2178 طنًّا و627 كيلو قمح من المزارعين.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن جميع نقاط تسلم القمح المحلي  بمحافظات الجمهورية تقوم حاليًا بتسلم المحصول من المزارعين وذلك عبر الجهات المسوقة وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكشف المصيلحي، عن تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لتسلم محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بمساحات تخزينية كبيرة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف خلال موسم 2024 تسلم 3.5 مليون طن قمح من كافة محافظات الجمهورية، على أن يتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

وأوضح المصيلحي، أنه تم تشكيل لجان التسلم بكل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلي أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

 

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