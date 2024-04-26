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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بالصف

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب غرقًا في الصف، نزل للاستحمام، وخرج جثة هامدة، بمياه نهر النيل بمنطقة الصف.

 

مصرع شاب غرقا في الصف

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا مفاده، مصرع شاب غرقًا في مياه نهر النيل بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعى فارس.م.ج، 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، ومقيم بقرية صف البلد بمركز الصف، غرقا أثناء نزوله للاستحمام مع أصدقائه داخل مياه نهر النيل، وتم انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري وإيداعه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

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تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

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