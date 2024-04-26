التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بالصف
أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب غرقًا في الصف، نزل للاستحمام، وخرج جثة هامدة، بمياه نهر النيل بمنطقة الصف.
مصرع شاب غرقا في الصف
وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا مفاده، مصرع شاب غرقًا في مياه نهر النيل بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.
بالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعى فارس.م.ج، 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، ومقيم بقرية صف البلد بمركز الصف، غرقا أثناء نزوله للاستحمام مع أصدقائه داخل مياه نهر النيل، وتم انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري وإيداعه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.