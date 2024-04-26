الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أصبح مرتعا لتجار الكيف، أهالي المعنا يطالبون بحماية أمنية وإنارة كوبري المشاة (صور)

كوبري المعنا، فيتو
كوبري المعنا، فيتو

طالب أهالي منطقة المعنا،التابعة لشرق السكة، بمركز ومدينة قنا، بضرورة توفير إنارة ممشى الكبرى، مع توفير افراد أمن بتلك المنطقة أسفل وأعلي الكوبري غير صالح للسير فيه سواء ليلا أو نهارا بسبب عدم توفير حماية أمنية للمارة.

وقال عبدالراضي الرفاعي، مدير مدرسة بالمعاش:" الكوبري غير صالح ويوجد حديد  يخرج من البلاط مما يعرض أبناء بلدتنا خاصة الأطفال للخطر بخلاف مخلفات الترعة القمامة ومابها من حيوانات نافقة وغيرها مما تسبب لنا الكثير من الأمراض من انتشار البعوض والعقارب والأفاعي، ونحن فى فصل الصيف.

Advertisements

مطالبات أهالي المعنا

وطالب سيد محمد، من ابناء المعنا، ضرورة الاهتمام خوفا على ابناء المنطقة وغيرهم خاصة الطالبات عند المرور تحت الكبرى يكون مظلما للغاية وخطر نرجو من المسئولين اتخاذ اللازم خوفا علي حياة الطالبات والسيدات وغيرهم الكثير والأطفال.

كما أشار منصور أحمد، احد اهالي المعنا،إلى أنه وسبق أن تم توقيف طلاب ومارة  وسرقة هواتفهم مع انتشار الشابو والمخدرات تكثر جرائم السرقة خاصة في ظل وجود كوبر المعنا المظلم وغير المتوفر به أي قوة أمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قنا فصل الصيف مدينة قنا منطقة المعنا حيوانات نافقة

مواد متعلقة

محافظ قنا: 88 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر منذ يناير الماضي

محافظ قنا يزور المسجد العمرى

محافظ قنا يتابع توريد محصول القمح بعدد من الصوامع

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة
ads

الأكثر قراءة

انتظروا الأيام القادمة، خبير يكشف كيف ضربت ظاهرة النينيو مخطط إثيوبيا لتعطيش المصريين

5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

الإنترنت المظلم، قصة الـ"دارك ويب" في جريمة طفل شبرا وسر رصد ملايين الجنيهات لقتله

أخبار مصر: مواعيد جديدة لغلق المحال والكافيهات، ترامب يهدد دول بريكس، علاقة الإنترنت المظلم بجريمة طفل شبرا، بشرى بشأن مياه النيل

بعد تراجع عز وبشاي والسويس للصلب، أسعار الحديد اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 بالأسواق

بداية موجة شتوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في مصر

سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

بتصريح جلد الذات، واقعية جوارديولا تمنح ليفربول قبلة الحياة للمنافسة على لقب الدوري

منوعات

المزيد

مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب

علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)

ليست صحونا طائرة، قصة صور التقطتها ناسا لـ ثقوب السحاب

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

سعر اليورو أمام الجنيه بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية