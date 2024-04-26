أصبح مرتعا لتجار الكيف، أهالي المعنا يطالبون بحماية أمنية وإنارة كوبري المشاة (صور)
طالب أهالي منطقة المعنا،التابعة لشرق السكة، بمركز ومدينة قنا، بضرورة توفير إنارة ممشى الكبرى، مع توفير افراد أمن بتلك المنطقة أسفل وأعلي الكوبري غير صالح للسير فيه سواء ليلا أو نهارا بسبب عدم توفير حماية أمنية للمارة.
وقال عبدالراضي الرفاعي، مدير مدرسة بالمعاش:" الكوبري غير صالح ويوجد حديد يخرج من البلاط مما يعرض أبناء بلدتنا خاصة الأطفال للخطر بخلاف مخلفات الترعة القمامة ومابها من حيوانات نافقة وغيرها مما تسبب لنا الكثير من الأمراض من انتشار البعوض والعقارب والأفاعي، ونحن فى فصل الصيف.
مطالبات أهالي المعنا
وطالب سيد محمد، من ابناء المعنا، ضرورة الاهتمام خوفا على ابناء المنطقة وغيرهم خاصة الطالبات عند المرور تحت الكبرى يكون مظلما للغاية وخطر نرجو من المسئولين اتخاذ اللازم خوفا علي حياة الطالبات والسيدات وغيرهم الكثير والأطفال.
كما أشار منصور أحمد، احد اهالي المعنا،إلى أنه وسبق أن تم توقيف طلاب ومارة وسرقة هواتفهم مع انتشار الشابو والمخدرات تكثر جرائم السرقة خاصة في ظل وجود كوبر المعنا المظلم وغير المتوفر به أي قوة أمنية.
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