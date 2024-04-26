الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، قطع المياه عن قرى نجع حمادي في قنا لمدة 12 ساعة

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية بمدينة نجع حمادي وقرية الدرب قطع المياه من الخامسة مساء الجمعة حتى الخامسة من صباح السبت.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا الي أنه لأعمال (إحلال وتجديد  محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية لمدينة نجع حمادي) فإنه سوف يتم قطع المياه عن مدينة نجع حمادي وقرية الدرب اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الموافق ٢٦/ ٤ / ٢٠٢٤ حتى الخامسة فجر السبت الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٤.

Advertisements


وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال فترة العمل المذكورة ومحاولة عدم صرف كميات مياه كبيرة لعدم الضغط على محطات الصرف الصحي الفرعية والانتهاء من الاعمال فى التوقيت المخطط لها.

 
وأعلنت عن ارقام هواتف للاستفسار والشكاوى الاتصال علي الخط الساخن ١٢٥،او الرقم ٠١٢٧٥١١٨٢٢٥،او الرقم ٠١٠١٢٦٤٦٩٧٦

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخط الساخن ١٢٥ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا قنا مدينة نجع حمادي نجع حمادي

مواد متعلقة

محافظ قنا: 88 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر منذ يناير الماضي

محافظ قنا يزور المسجد العمرى

محافظ قنا يتابع توريد محصول القمح بعدد من الصوامع

محافظ قنا يفاجئ عددا من المخابز بقوص لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة
ads

الأكثر قراءة

5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

الإنترنت المظلم، قصة الـ"دارك ويب" في جريمة طفل شبرا وسر رصد ملايين الجنيهات لقتله

انتظروا الأيام القادمة، خبير يكشف كيف ضربت ظاهرة النينيو مخطط إثيوبيا لتعطيش المصريين

سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

بتصريح جلد الذات، واقعية جوارديولا تمنح ليفربول قبلة الحياة للمنافسة على لقب الدوري

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في الأسواق

خرجت للامتحان ولم تعد، تحقيقات موسعة في واقعة تغيب فتاة في ظروف غامضة

بعد تراجع عز وبشاي والسويس للصلب، أسعار الحديد اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 بالأسواق

منوعات

المزيد

مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب

علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)

ليست صحونا طائرة، قصة صور التقطتها ناسا لـ ثقوب السحاب

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في الأسواق

بعد تراجع عز وبشاي والسويس للصلب، أسعار الحديد اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 بالأسواق

5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية