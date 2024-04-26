اليوم، قطع المياه عن قرى نجع حمادي في قنا لمدة 12 ساعة

أعلنت الوحدة المحلية بمدينة نجع حمادي وقرية الدرب قطع المياه من الخامسة مساء الجمعة حتى الخامسة من صباح السبت.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا الي أنه لأعمال (إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية لمدينة نجع حمادي) فإنه سوف يتم قطع المياه عن مدينة نجع حمادي وقرية الدرب اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الموافق ٢٦/ ٤ / ٢٠٢٤ حتى الخامسة فجر السبت الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٤.

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وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال فترة العمل المذكورة ومحاولة عدم صرف كميات مياه كبيرة لعدم الضغط على محطات الصرف الصحي الفرعية والانتهاء من الاعمال فى التوقيت المخطط لها.



وأعلنت عن ارقام هواتف للاستفسار والشكاوى الاتصال علي الخط الساخن ١٢٥،او الرقم ٠١٢٧٥١١٨٢٢٥،او الرقم ٠١٠١٢٦٤٦٩٧٦