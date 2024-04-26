مدينة في قنا ترفع حالة الطوارئ بعد تحذيرات الأرصاد من الأمطار والسيول

رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، حالة الطوارئ وحذرت المواطنين حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات بسقوط أمطار رعدية وسيول.

وطالبت السائقين بتوخى الحذر الشديد على الطرق السريعة والصحراوية، وذلك لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي أشارت إليها الهيئة العامة للأرصاد الجوية وذلك اعتبار من اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 حتى الأحد الموافق 28 أبريل.

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تحسن الأحوال الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت أن يشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

وأوضحت أن المناطق التي تشهد أمطارًا خفيفة هي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.



كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والإكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس.