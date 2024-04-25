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أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الجمعة 26-04-2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الجمعة حيث من المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية،معتدل على جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 26- 4- 2024 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا الجمعة 26- 4 -2024 بمحافظة البحيرة


وتعاود  درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بدءا من غدا الجمعة  من 3:4 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد  ويصاحب ذلك نشاط للرياح وسقوط للأمطار
 
 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

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القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29  


العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16
و درجة الحرارة العظمى 30


بنها:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22


مطروح:درجة الحرارة  الصغرى  14 ودرجة الحرارة العظمى 21


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى  25


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24


نخل: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 28


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 25


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  30


السويس:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 18
ودرجة الحرارة العظمى 32


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارةالعظمى 33


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 34


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24  ودرجة الحرارة العظمى 38


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 39
   

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 36

تتأثر البلاد بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة فيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية.

 

     

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