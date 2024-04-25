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سياسة

أوقفوا إزالة متحف وبيت الخزاف العالمي نبيل درويش، ندوة بالصحفيين السبت

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة تحت عنوان (أوقفوا إزالة متحف وبيت الخزاف العالمي نبيل درويش) يوم السبت المقبل 27 أبريل الساعة 6 مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.

متحف وبيت الخزاف العالمي نبيل درويش

يشارك في الندوة الدكتور. نوال أحمد إبراهيم، رئيس قسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية، والرسام الفنان التشكيلي محمد عبلة، والفنان التشكيلي والناقد سيد هويدي، والفنان الخزاف محمد القماش، والفنان الخزاف أسامة إمام ممثل إفريقيا بأكاديمية الخزف في سويسرا، ومن أسرة د. نبيل درويش، ابنته د. سارة درويش الأستاذ المساعد بالكونسرفتوار، وعدد من طلاب قسم الخزف في كلية الفنون.

وكانت أسرة الخزاف العالمي الراحل نبيل درويش قد تلقت تنبيهًا بسرعة إخلاء المتحف لتعارضه مع توسعة الطريق الدائري في نطاق مركز أبو النمرس.

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متحف وبيت الخزاف العالمي نبيل درويش

والخزاف العالمي نبيل درويش يعد رائدًا لفن الخزف المصري وعلمًا من أعلامه في العالم.

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