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ثقافة وفنون

منها الفرنسية والتركية، كارول سماحة تغني بخمس لغات مختلفة (فيديو)

كارول سماحة، فيتو
كارول سماحة، فيتو

تألقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بالغناء بـ لغات مختلفة خلال لقائها مع قناة إم تي في اللبنانية.

وشدت كارول سماحة بعدد من الأغنيات بالإسبانية، والتركية، والإنجليزية، والفرنسية، إلى جانب اللغة العربية.

 

كارول سماحة تستعد لألبوم جديد

 

ومؤخرا شوقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الجمهور لألبومها الجديد، والذي تعكف على تحضيره في الفترة الحالية.

 

 

ونشرت كارول سماحة صورة لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: على حافة شيء ملحمي.. هل أنتم متحمسون مثلي لإصدار الألبوم الجديد؟.

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ألبوم كارول سماحة الأخير

وفي وقت سابق، قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة: إن أغاني ألبومها الأخير "الألبوم الذهبي"، استغرق العمل فيها 4 سنوات، موضحة: "كنت خايفة جدًّا، خاصة أن الألبوم ليس تجاريًّا ولن يكون له مستمعون في الوقت الحالي، ومش هدفي الترند ولا الفيوز، وسط موجة الأغاني السهلة".

 

وأضافت كارول سماحة،  في تصريحات تليفزيونية: "كنت أبحث عن عمل فني إضافة عمل فني كبير للمكتبة العربية، وعمل فني وطني وعربي، وألبوم يجمع بين شاعر كبير مثل: محمود درويش، وبين صوتي ليكون في مكتبتي الشخصية والمغامرة لم تكن سهلة".

 

وأوضحت: "الشاعر محمود درويش بحر من الأفكار والشعر والمشاعر سواء الوطنية أو الرومانسية أو مشاعره الوطنية، كما أنني بحب الشعر العربي، ومحمود درويش فكر وقصيدة واحدة أو اثنين ليسوا كفاية  للخوض في مشاعر مع الشاعر الراحل".

 

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