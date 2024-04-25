الخميس 25 أبريل 2024
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بسبب ارتفاع درجات الحرارة، شباب يوزعون المياه الباردة على المارة بالمنوفية

شباب يوزعون المياه
شباب يوزعون المياه الباردة على الماره بالمنوفية

ارتفعت درجات الحرارة فقرروا التواجد في الشوارع وفي حوزتهم مياه مثلجة ليرووا بها ظمأ المارة على الطرق كصدقة على أرواح والديهم بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية.

محمد أحد المشاركين في المبادرة قال إن الفكرة جاءتهم بالصدفة عقب وفاة والده في وقفة عيد الفطر الماضي ليقرر أن تكون بصفة دائمة.

بداية المبادرة

وأضاف: شقيقي الأصغر كان يشرب المياه الباردة من خلال كولمن مياه وُضع على الطريق وأثناء سيرة وجد أحد السائقين يخبره بأنه يريد أن يشرب الماء البارد فأخذ الكوب وأعطاه المياه وتفاجأنا بوقوف عدد من السيارات والأتوبيسات أيضًا التي تحمل الطلبة لشُرب المياه خاصة وأن الحرارة أمس الأربعاء كانت مرتفعة للغاية.

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وأضاف محمد، أنه فور رؤية عدد من شباب القرية للأمر بدأوا يهرولون لمنازلهم لإحضار الثلوج والمياه المُفلترة حتى يتمكنوا من إعطاء أكواب المياه لباقي المواطنين للارتواء بها هربًا من أشعة الشمس الحارقة.

توزيع 500 لتر

وأكد أنهم يقومون بذلك من الثانية عشر ظهرا حتى الرابعة عصرا، لافتا إلى أنهم قاموا بتوزيع ما يقارب الـ 500 لتر مياه وسط بهجة شديدة من الجميع.

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اشمون قرية سمادون المنوفية محافظة المنوفية

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