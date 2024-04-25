المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بالجيزة.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم «ع.ي» 24 سنة، عاطل، تم ضبطه وبحوزته كميات من مخدر الحشيش في منطقة الجيزة، بقصد الإتجار بالمخالفة لأحكام القانون.

بدأت الواقعة بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الجيزة عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم ضبط بحوزته على 7 قطع كبيرة من مخدر الحشيش.

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تم القبض على المتهم وحرر محضر، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المخدرات، وإحالته للمحاكمة التي أصدرت حكمها السابق.