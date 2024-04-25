باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

يظل قبر الفيلسوف اليوناني الشهير، أفلاطون، والذي توفي سنة 348 قبل الميلاد، أحد الأسرار المحيرة، وذلك في ظل المحاولات الكثيرة للعثور عليه

قبر الفيلسوف أفلاطون

وذكرت تقارير إعلامية، أن باحثا إيطاليا، يدعى غرازيانو رانوكيا، ادعى أنه اكتشف القبر المفقود للفيلسوف «أفلاطون»، وأرجع الفضل في ذلك إلى استخدامه الذكاء الاصطناعي لفك رموز مخطوطات حدّدت موقع القبر المفقود.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها، أن الباحث غرازيانو رانوكيا أوضح أن المخطوطات تُدعى «هركولانيوم»، وهي عبارة عن ورق بردي متفحم تم العثور عليه مدفونًا بعد ثوران بركان جبل فيزوف اليوناني عام 79 بعد الميلاد، تضمنت نصوصًا تشير إلى موقع محدّد في أثينا.

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حقيقة العثور على قبر أفلاطون

وأظهر التحليل أن أفلاطون دفن في الأكاديمية، التي أسسها بنفسه عام 387 قبل الميلاد، بالقرب مما يسمى «موسيون»، وهو مبنى كان مهمًا، لكنه اختفى إثر البركان.

واكتشف رانوكيا وفريقه 1000 كلمة، أي ما يعادل 30 % من نص المخطوطات فقط لا غير، باستخدام «العين الإلكترونية» الخاصة بالذكاء الاصطناعي، لكن العمل ما زال مستمرًا، ويأملون تحليل المخطوطات بالكامل بحلول 2026.

واعتبر أنه «أصبح بين يدي العلماء اليوم نص جديد، يكشف حقائق جديدة ملموسة حول فلاسفة أكاديميين مختلفين». وأشار تحليل المخطوطات –حسب رانوكيا- إلى أنّ أفلاطون ربما تم بيعه كعبد عام 399 قبل الميلاد، أثناء الغزو الإسبرطي للمدينة.

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