تحقيقات موسعة للتأكد من صحة اتهام سيدة لطليقها بالتحرش بابنته

تجري نيابة أكتوبر، التحقيق مع متهم بالتحرش بابنته 13 سنة جنسيا داخل شقته في حدائق أكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن ربة منزل حررت محضر في قسم حدائق أكتوبر تتهم فيه طليقها بالتعدي جنسيا على ابنته والتحرش بها جنسيا داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وأمرت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الحادث، للتأكد من صحة البلاغ، كما أمرت بالاستماع لأقوال المجني عليها.

القبض على المتهم في أكتوبر



تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل وبرفقتها نجلتها "حنين" 13 سنة، تتهم فيه طليقها بالتعدي جنسيا علي ابنته بالتحرش بها جنسيا داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

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أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة التحرش الجنسي

حرصت التعديلات الأخيرة بقانون العقوبات علي تغليظ عقوبة التحرش الجنسى والتنمر، وذلك لمواجهة التحرش والتنمر عبر الوسائل الإلكترونية وفي مكان العمل، حيث تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

عقوبة الحبس ثلاث سنوات

ونصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

تعديل قانون العقوبات

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكرر “أ”) و(٣٠٦ مكرر "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكرر "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة (306 مكرر "أ")

التحرش الجنسى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

مادة (306 مكرر "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه

سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.