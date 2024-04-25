الجودو، 3 ميداليات لمنتخب مصر في أول أيام البطولة الأفريقية "القاهرة 2024"

الجودو، حصد المنتخب الوطني للجودو 3 ميداليات خلال مشاركته في منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية، المقامة حاليا في القاهرة وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري، بمشاركة 35 دولة.

3 ميداليات لمنتخب الجودو في بطولة أفريقيا

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني كالتالي:

يسري سامي (60 كجم) – ميدالية فضية

أحمد عبد الرحمن (66 كجم) – ميدالية فضية

محمد عبد الموجود (66 كجم) – ميدالية برونزية

وانطلقت صباح اليوم الخميس، منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة بمشاركة 35 دولة.

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الدول المشاركة في بطولة أفريقيا للجودو

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي:

أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.

وتقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة.