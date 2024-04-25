الأعلى للثقافة ينظم فعاليات تزامنا مع اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف

تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عددًا من الفعاليات الثقافية وتأتي على النحو التالي:

الإثنين ٢٩ إبريل ٢٠٢٤- ٥م

تحديات طباعة الكتاب في مصر - مائدة مستديرة؛ وتنظمها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس برئاسة الدكتور شريف شاهين

الثلاثاء ٣٠ إبريل ٢٠٢٤- ٦م

ندوة: الملكية الفكرية وصناعة النشر؛ تقام الندوة بالتعاون بين لجنة حماية الملكية الفكرية برئاسة الدكتور أشرف جابر بالتعاون مع لجنة الكتاب والنشر برئاسة الدكتور شريف شاهين

٢٣: ٣٠ إبريل ٢٠٢٤

خصم ٥٠٪؜ على جميع إصدارات المجلس

Advertisements

برنامج الفعاليات

الإثنين ٢٩ إبريل ٢٠٢٤- ٥م

تحديات طباعة الكتاب في مصر - مائدة مستديرة

يدير المائدة

الدكتور شريف شاهين - أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الكتاب والنشر.

المتحدثون:

الدكتور جورج نوبار سيمونيان- أستاذ الطباعة والنشر وعميد كلية الفنون بجامعة الاهرام الكندية.

الدكتور خالد العامري - أستاذ بكلية الطب - جامعة القاهرة.

مهندس رزق عبد السميع - رئيس مجلس إدارة دار المعارف.

مهندس طارق لطفي - رئيس مجلس إدارة التحرير للطباعة والنشر.

عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز - مدير عمليات النشر بنهضة مصر للنشر

علاء الخطيب - العضو المنتدب التنفيذي لمصنع قنا للورق.

نديم الياس - رئيس غرفة صناعات الطباعة بمصر.

. لواء ياسر نوير -عضو مجلس إدارة شركة السكر المالكة لمصنع قنا لصناعة الورق.

الملكية الفكرية وصناعة النشر



الثلاثاء ٣٠ إبريل ٢٠٢٤- ٦م

ندوة: الملكية الفكرية وصناعة النشر

يدير الندوة

الدكتور عبد الله نور الدين -مدير إدارة الملكية الفكرية بشركة الاينس للمحاماة والاستشارات القانونية -عضو لجنة حماية الملكية الفكرية.

المتحدثون:

الدكتور أسامة القلش - رئيس قسم المكتبات والوثائق والمعلومات - جامعة القاهرة - عضو لجنة الكتاب والنشر.

الدكتور حسام لطفى - أستاذ القانون المدني-كلية الحقوق جامعة بني سويف - عضو اللجنة حماية الملكية الفكرية.

الدكتورة رنا أبو الأنوار المشرف العام على الملكية الفكرية والتعاون الدولي بالمركز القومي للترجمة سابقا

الدكتورة سرفيناز أحمد - مديرة المكتبة المركزية - جامعة القاهرة - عضو لجنة الكتاب والنشر.