الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الأعلى للثقافة ينظم فعاليات تزامنا مع اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف

الأعلى للثقافة، فيتو
الأعلى للثقافة، فيتو

تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عددًا من الفعاليات الثقافية وتأتي على النحو التالي:
الإثنين ٢٩ إبريل ٢٠٢٤- ٥م
تحديات طباعة الكتاب في مصر - مائدة مستديرة؛ وتنظمها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس برئاسة الدكتور شريف شاهين
الثلاثاء ٣٠ إبريل ٢٠٢٤- ٦م
ندوة: الملكية الفكرية وصناعة النشر؛ تقام الندوة بالتعاون بين لجنة حماية الملكية الفكرية برئاسة الدكتور أشرف جابر بالتعاون مع لجنة الكتاب والنشر برئاسة الدكتور شريف شاهين 
٢٣: ٣٠ إبريل ٢٠٢٤ 
خصم ٥٠٪؜ على جميع إصدارات المجلس

Advertisements

برنامج الفعاليات
الإثنين ٢٩ إبريل ٢٠٢٤- ٥م
تحديات طباعة الكتاب في مصر - مائدة مستديرة
يدير المائدة 
الدكتور شريف شاهين - أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الكتاب والنشر.
المتحدثون:
الدكتور جورج نوبار سيمونيان-  أستاذ الطباعة والنشر وعميد كلية الفنون بجامعة الاهرام الكندية.
الدكتور خالد العامري - أستاذ بكلية الطب - جامعة القاهرة.
مهندس  رزق عبد السميع - رئيس مجلس إدارة دار المعارف.
مهندس طارق لطفي - رئيس مجلس إدارة التحرير للطباعة والنشر.
 عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز  - مدير عمليات النشر بنهضة مصر للنشر
علاء الخطيب  - العضو المنتدب التنفيذي لمصنع قنا للورق.
نديم الياس - رئيس غرفة صناعات الطباعة بمصر.
. لواء ياسر نوير -عضو مجلس إدارة شركة السكر المالكة لمصنع قنا لصناعة الورق.

الملكية الفكرية وصناعة النشر


الثلاثاء ٣٠ إبريل ٢٠٢٤- ٦م
ندوة: الملكية الفكرية وصناعة النشر
يدير الندوة  
الدكتور عبد الله نور الدين -مدير إدارة الملكية الفكرية بشركة الاينس للمحاماة والاستشارات القانونية -عضو لجنة حماية الملكية الفكرية.

المتحدثون:
الدكتور أسامة  القلش  - رئيس قسم المكتبات والوثائق والمعلومات - جامعة القاهرة - عضو لجنة الكتاب والنشر. 
الدكتور حسام لطفى - أستاذ القانون المدني-كلية الحقوق جامعة بني سويف - عضو اللجنة حماية الملكية الفكرية.
الدكتورة رنا أبو الأنوار المشرف العام على الملكية الفكرية والتعاون الدولي بالمركز القومي للترجمة سابقا 
الدكتورة سرفيناز أحمد - مديرة المكتبة المركزية - جامعة القاهرة - عضو لجنة الكتاب والنشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدب

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الثقافة المصرية الدكتور هشام عزمي المجلس الأعلى للثقافة حماية الملكية الفكرية حق المؤلف وزارة الثقافة المصرية وزارة الثقافة

مواد متعلقة

انطلاق مبادرة جوه الدايرة بالتعاون بين الأعلى الثقافة والقومى للأشخاص ذوى الإعاقة

"الأعلى للثقافة" يطلق إصدارات جديدة بتوقيع كبار الأدباء
ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، الأهلي يودع بطولة أفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

قدم ساعتك 60 دقيقة، اليوم بدء التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل

خبير اقتصادي يطالب بسرعة إجراء التعديل الوزاري وإنشاء هيئة لترتيب الأولويات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

منوعات

المزيد

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الخميس 25-4-2024 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة السويسي تسجل أعلى سعر بـ 140 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية عقب 200 يوم من الحرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من سمات وأخلاق الإسلام، تعرف على أهمية التسامح والعفو بالدليل من القرآن والسنة

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة الخلافات الزوجية

ما حكم قراءة القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل الأذان لصلاة الفجر والجمعة؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية