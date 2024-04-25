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الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

الشوكولاتة، فيتو
الشوكولاتة، فيتو

تعتبر حشرة البق من الحشرات المزعجة عند تواجدها في المنازل أو مقرات العمل، ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، وفي تقرير جديد كشف عن وجود  فيروس من البق الدقيقي يهدد إمدادات الشوكولاتة عن طريق إصابة أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا.

حشرة البق تهدد الشوكولاتة 

وذكرت وسائل إعلامية أن فريق من العلماء ابتكر طريقة لحماية الأشجار من فيروس البراعم المنتفخة.وأصبحت الشوكولاتة في خطر بسبب فيروس ينتشر عن طريق حشرة البق التي تصيب أشجار الكاكاو في غرب أفريقيا.

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وفيروس البراعم المنتفخة هو مرض ينتقل عن طريق حشرة تسمى البق الدقيقي، تحب هذه الكائنات الزاحفة العيش في المناخات الحارة. وقد قضى الفيروس - الذي يوصف بأنه أحد أكثر الفيروسات تدميرا بيئيا على وجه الأرض - على 50 ألف هكتار من أراضي زراعية الكاكاو في غانا، وهي ثاني أكبر منتج للشوكولاتة في العالم.

ومع ذلك، يعتقد العلماء في غانا وأمريكا أنهم تمكنوا من فك الشفرة، ووجدوا طريقة جديدة لوقف الفيروس. وفي الوقت نفسه، يهدفون إلى إنقاذ واحدة من أكثر الحلويات المحبوبة في العالم في الوقت نفسه.

وفي الوقت الحالي، يأتي 50% من الشوكولاتة في العالم من دولتين: ساحل العاج وغانا.ومن المؤسف أن أشجار الكاكاو تعرضت لأضرار بالغة بسبب هذه الحشرات.

وفقدت غانا أكثر من 254 مليون شجرة كاكاو في السنوات الأخيرة، في حين أصيب نحو 20 في المائة من محصول الكاكاو في ساحل العاج.

وقال بنيتو تشين شاربنتييه، أستاذ الرياضيات بجامعة تكساس في أرلينغتون: "يشكل هذا الفيروس تهديدا حقيقيا للإمدادات العالمية من الشوكولاتة".

في حين أن أرخص طريقة لحماية الأشجار هي قطع الأشجار المصابة وزراعة الأشجار المقاومة، ويمكن للمزارعين أيضًا إعطاء لقاح. ومع ذلك، فإن اللقاح باهظ الثمن وله تأثير غير مباشر على كمية الكاكاو التي تنتجها الشجرة.

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