الخميس 25 أبريل 2024
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استمرارتنظيم الندوات الإرشادية للنهوض بزراعة القطن بالشرقية

استمرارتنظيم الندوات
استمرارتنظيم الندوات الإرشادية للنهوض بزراعة القطن بالشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى انتاجية للفدان مؤكدا أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية

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تشديد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة 

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان المحافظ شدد على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

زراعة محصول القطن 

فيما أوضح المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية قد اشار انه وبالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنفيذ ندوة ارشادية عن زراعة محصول القطن صنف (جيزة 97) لمزارعي قرية النخاس بمركز الزقازيق في حضور الدكتور مصطفي حسني عرابي بمعهد بحوث القطن والمهندس والمهندسة مني فوزي بالإدارة المركزية للإرشاد ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية مضيفا  أنه خلال الندوة  تم التوصية بضرورة معالجة الأرض القلوية وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة بآفات البادرات وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة وكذلك تعريف الحضور بسعر الضمان للقطن في الوجه البحري بقيمة 12 الف جنيه للقنطار وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

 

المهندس احمد العساسى مدير عام المكافحة 

ولفت المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية إلى قيام المديرية بتنفيذ ندوة ارشادية عن زراعة محصول القطن الجديد صنف ( سوبر جيزة 97 ) والمُقرر زراعته هذا العام لمهندسي الإرشاد الزراعي بإدارة الزقازيق الزراعية، في حضور المهندس أحمد العساسي مدير عام المكافحة بالمديرية والمهندس هاني فتوح مدير الإدارة الزراعية بالزقازيق ومهندسي الإرشاد بالإدارة.

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استعراض اهم المعاملات الراعية المتبعة 

وتابع أنه خلال الندوة تم استعراض أهم المعاملات الزراعيه المتبعة لهذا الصنف الجديد حيث يُعد من الأصناف طويلة التيلة وكذلك المساحات المتوقع زراعتها والأصناف المقررة بكل منطقة والسعر الإسترشادى للقطن، كما تم التوصية بضرورة الفحص والإكتشاف المبكر عند الإصابة بالاصداء وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة وأهمية توعية المزارعين وتعريفهم بالصنف الجديد سوبر جيزة 97 وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

 

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