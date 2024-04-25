23 مليار جنيه استثمارات، إنجاز تاريخي لمنظومة التعليم العالي في سيناء (إنفوجراف)

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تطوير منظومة التعليم العالي في سيناء.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن سيناء شهدت خلال السنوات العشر الماضية نقلة نوعية وغير مسبوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة التي أسهمت في النهوض بالبنية التحتية للجامعات، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي، وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء؛ تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري.

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