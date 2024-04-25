الإسكان تطرح محالا تجارية للبيع بالمزاد بالشروق

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح عدد من الوحدات التجارية للبيع بالمزاد العلني بمدينة الشروق.

وتطرح 13 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين 13- 68 مترا مربعا بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة.

وتعقد جلسة المزاد الثلاثاء المقبل 30 أبريل ويتم سداد تأمين دخول المزاد لكل محل فى موعد غايته جلسة المواد ويتم استكمال سداد نسبة ال\ت10% من القيمة البيعية الاجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد والباقي يتم سداد بنظم تقسيط ميسرة.

أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة - المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، عن فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بوحدات الطعام المتنقلة للتخصيص بمقابل الانتفاع السنوي بموقعين بالمدينة، هما المسطح الأخضر بمنطقة إسكان الشباب والمستقبل، وحديقة تحيا مصر بمنطقة عمارات الاسكان الاجتماعي، منطقة الـ ٤٨٠ فدانا بمساحة لا تزيد على ٤٠ م٢/للعربة الواحدة.

ولفت رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة إلى أنه يتم شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٧، ويتم تقديم الطلبات بالجهاز وإرفاق المستندات المطلوبة من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٨، وحتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥، وفي حالة وجود عدد للمتقدمين المنطبق عليهم الشروط أكثر من الأماكن المتاحة يتم اجراء قرعة علنية، مع وجود كشف للانتظار في حالة طلب أعداد أخرى.

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وفي سياق آخر، وقع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومؤسسة "هنجملها" للتنمية المستدامة، بهدف تنمية الوعى البيئي وزيادة الرقعة الخضراء في إطار مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة في مصر تعظيمًا لاستراتيجية مصر 2050 للمناخ، وفي إطار التعاون الوثيق بين المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة العاجلة.

وصرح رئيس الجهاز، بأن الهدف من البروتوكول هو الحفاظ على كل نقطة مياه وتوفير الأغذية، من خلال زراعة 1350 شجرة مثمرة من المانجو والبرتقال والتين في مناطق مختلفة بالمدينة.

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن بدء تسليم الوحدات السكنية لعدد ٤٠ عمارة بمشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة للمواطنين الحاجزين بالمرحلة التاسعة جنوب الحى الرابع بالمدينة.

وأشار جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى تسليم الشقق فى الفترة من ٢٠٢٤/٥/٧ حتى ٢٠٢٤/٥/٢٩.

وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد لقطع الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة والسداد بالدولار.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة أرض تجاري بمساحة 5534 مترًا بسعر 43.7 ألف جنيه السداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 939 مترًا بسعر 41390 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض نادي رياضي بمساحة 110880 مترًا بسعر 4525 جنيهًا، وأرض نادي اجتماعي بمساحة 5206 أمتار بسعر 8260 جنيهًا السداد بالدولار.

كما تطرح أرض نادي اجتماعي بمساحة 7195 مترًا بسعر 8260 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض صناعي بمساحة 1115 مترًا بسعر 2340 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض صناعي بمساحة 1115 مترًا بسعر 2340 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض تجاري سكني بمساحة 600 متر بسعر 24570 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 51431 مترًا بسعر 24615 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض عمراني متكامل بمساحة 925728 مترًا بسعر 7680 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 33600 متر بسعر 30655 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 4296 مترًا بسعر 94575 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض حصة عينية عمراني مختلط بمساحة 3444 مترًا بسعر 8400 جنيه، وأرض عمراني متكامل بمساحة 243600 متر بسعر 9305 جنيهات.

شارك الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع الوزاري للبناء منخفض الانبعاثات، الذي تم عقده بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وفود من 70 دولة، على هامش منتدي المباني والمناخ الأول، تحت رعاية الحكومة الفرنسية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتأتي مشاركة وزارة الإسكان فى هذا الاجتماع، استكمالا لجهودها في ملف المدن المستدامة الخضراء، ومشاركتها في إعلان مبادرة المباني منخفضة الانبعاثات في مؤتمر المناخ بدبي (COP28).

