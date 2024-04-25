تفاصيل انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية، والتى تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من ٢٤ حتى٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



شهد اليوم الأول تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة (G7) للناشئين تحت 14 سنة، والذين يمثلون مستقبل رياضة الفروسية فى مصر وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح.

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وعلى صعيد مباريات الفرق بالبطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز والتي شارك بها 9 دول عربية، نجح الفريق المصرى فى تحقيق المركز الأول، فيما جاء الفريق القطرى فى المركز الثانى والفريق السورى فى المركز الثالث.

كما شهد اليوم الأول إقامة منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد (الرمح) على المستوى الفردى والزوجى والفرق، والتى شهدت منافسات قوية بين كافة المشاركين وهو ما أظهرته النتائج التى جاءت متقاربة إلى حد كبير على مستوى 30 فارسا من (6) دول عربية.



جاءت مصر فى المركز الأول فى منافسات الفردى بنتيجة (41.5) نقطة، فيما جاءت الأردن بالمركز الثانى بنتيجة (41) نقطة، وكان المركز الثالث من نصيب العراق بنتيجة (40) نقطة.



وعلى صعيد الفرق استطاع الفريق الأردني الحصول على المركز الأول فى المنافسات بنتيجة (142) نقطة، فيما جاء الفريق المصرى بالمركز الثانى بنتيجة (140) نقطة، والمملكة العربية السعودية فى المركز الثالث بنتيجة (32) نقطة.



وأعرب وفود الدول العربية المشاركين بالبطولة عن جزيل شكرهم وامتنانهم لمصر على الجهد المبذول فى الإعداد للبطولة التي تجسد أسمى معاني "الأخوة عبر الرياضة " مشيدين بحسن التنظيم والاستقبال.