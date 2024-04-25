متحدث الخارجية مهنئًا المصريين بعيد تحرير سيناء: الدبلوماسية استعادت آخر شبر من أرضنا

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الخميس، الشعب المصري بحلول العيد الـ 42 لـ تحرير سيناء.

الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء

وقال أبو زيد، عبر صفحته على منصة “إكس”: "نهنئ مصرنا الحبيبة بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء، وتحية إعزاز وتقدير لشعب عظيم استرد أرضه وكرامته بملحمة تاريخية قدم خلالها الغالي والنفيس".

ملحمة استعادة أرض سيناء

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن ملحمة استعادة أرض سيناء أكملت الدبلوماسية المصرية فيها مسيرة انتصار الوطن باستعادة آخر شبر من أرض سيناء المباركة، لافتا إلى أن الخارجية المصرية ستستمر فى استكمال دورها الوطنى بكل فخر واعتزاز.

Advertisements