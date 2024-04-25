الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

متحدث الخارجية مهنئًا المصريين بعيد تحرير سيناء: الدبلوماسية استعادت آخر شبر من أرضنا

السفير أحمد أبو زيد،
السفير أحمد أبو زيد، فيتو

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الخميس، الشعب المصري بحلول العيد الـ 42 لـ تحرير سيناء.

الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء

وقال أبو زيد، عبر صفحته على منصة “إكس”: "نهنئ مصرنا الحبيبة بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء، وتحية إعزاز وتقدير لشعب عظيم استرد أرضه وكرامته بملحمة تاريخية قدم خلالها الغالي والنفيس".

ملحمة استعادة أرض سيناء

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن ملحمة استعادة أرض سيناء أكملت الدبلوماسية المصرية فيها مسيرة انتصار الوطن باستعادة آخر شبر من أرض سيناء المباركة، لافتا إلى أن الخارجية المصرية ستستمر فى استكمال دورها الوطنى بكل فخر واعتزاز.

Advertisements

تطرق لسد النهضة، متحدث الخارجية يكشف تفاصيل لقاء سامح شكرى بأردوغان فى إسطنبول

متحدث الخارجية: مصر تبذل قصارى جهدها لوقف الحرب على غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السفير أحمد أبو زيد تحرير سيناء الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء سيناء الدبلوماسية المصرية

مواد متعلقة

في عيدها القومي، أهم مشروعات التنمية العمرانية في سيناء

رئيس الأسقفية يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء

محافظ شمال سيناء ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

السيسي: سيناء رمز خالد على صلابة الشعب المصرى فى دحر المعتدين والغزاة على مر العصور.. وجزء لا يتجزأ من تراث مصر الطاهر.. وتعميرها واجب وطني مقدس
ads

الأكثر قراءة

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض بالأسواق اليوم الخميس

انقطاع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الخميس

منوعات

المزيد

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 26-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الخميس

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تبدأ من 7 جنيهات في سوق العبور

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 25-4-2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 25-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

فوائد التوت وأهمية تناوله في موسمه (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ماذا نقول أثناء الحر الشديد سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية؟، أمين الفتوى يوضح

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم مولود ذكر ورزق واسع

في الدنيا والآخرة، دار الإفتاء تكشف مصير محتكري السلع

المزيد
الجريدة الرسمية