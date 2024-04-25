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أخبار مصر

بعثة الزمالك تغادر إلى غانا استعدادا لخوض مباراة دريمز الغاني

مطار القاهرة الدولي،فيتو
مطار القاهرة الدولي،فيتو

غادرت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل،  بعثة الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك، على متن رحلة خاصة سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل بعثة الفريق إلى مطار كوماسي بدولة غانا، استعدادا لخوض  مباراة أمام فريق دريمز الغاني في  إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

 

نصف نهائي بطولة الكونفدرالية

 وتم إنهاء إجراءات مغادرة  بعثة الزمالك من خلال صالة 4 بمطار القاهرة الدولي،  المخصصة  للطيران الخاص،  حيث خصصت مصر للطيران الرحلة رقم MS3950 لنقل بعثة الفريق،  على متن طائرة من  أحدث طائراتها طراز الإيرباص A320Neo، وسط تسهيلات  خاصة من فرق العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.  

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مباراة الزمالك ودريمز الغاني

 من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني، التي تعد محورية في مسار الفريقين نحو النهائي المرتقب لبطولة الكونفدرالية 2024، في السابعة مساءً يوم الأحد المقبل، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت غانا، وسيتم بث اللقاء على قناة بي إن سبورتس 6.

ويأتي هذا بعد التعادل في المباراة السابقة التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث يسعى الزمالك بقيادة مديره الفني جوزيه جوميز لتحقيق الفوز أو التعادل الإيجابي لضمان التأهل إلى المرحلة النهائية، في حين يتطلع دريمز إلى الظفر ببطاقة التأهل على حساب الفارس الأبيض.

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مباراة الزمالك ودريمز الغاني بطولة الكونفدرالية مطار القاهرة الدولي
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