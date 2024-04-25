في عيدها القومي، أهم مشروعات التنمية العمرانية في سيناء
ظلت سيناء سنوات طويلة تعاني من الحرمان فكانت مطمع لفلول الإرهاب التي جاءت من دول كثيرة ظنا منهم أنهم يستطيعون العيش، ولكن ما أشبه اليوم بالبارحة، فكما حررها رجال القوات المسلحة البواسل بدمائهم في حرب أكتوبر 1973، قام أبنائهم مرة أخرى بتطهيرها من براثن الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره مع تمنيتها تحت شعار (يدًا تبني ويدًا تحمل السلاح).
عيد تحرير سيناء
وجاءت أهم مشروعات التنمية في مجال الإسكان كالتالي:
مدينة الإسماعيلية الجديدة:
2010 عمارات سكنية بإجمالي 32854 وحدة بالإضافة إلى نوادي رياضية واجتماعية على مساحة 2828 فدان.
بورسعيد:
إنشاء مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد بالتعاون مع وزارة الإسكان.
رفح الجديدة:
إنشاء 850عمارة باجمالي 13600 وحدة سكنية
808عمارة بمسطح 120متر للوحدة السكنية
42 عمارة بمسطح 90 متر للمرأه العيلة
منطقة للخدمات المركزية
سنترال
حضانه
مدرسه 12 فصل
سوق تجاري
مخبز
مكتب بريد
نقطة شرطة
نقطة إطفاء
مسجد يسع 200 فرد
كنيسة
نادي.
العريش:
إنشاء 89 عمارة بإجمالي 2136 وحدة إسكان اجتماعي بمنطقة المساعيد بالتعاون مع وزارة الإسكان.
جنوب سيناء:
إنشاء 4000 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان.
إنشاء 1964 وحدة إسكان اجتماعي بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.
إنشاء 1008 وحدة إسكان اجتماعي بالتعاون مع منحة الإمارات.
شرم الشيخ:
إنشاء البنية التحتية لـ600 قطعة بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ (مياه شرب _ صرف صحي_ كهرباء _طرق).
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