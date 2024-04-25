الخميس 25 أبريل 2024
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أخبار مصر

في عيدها القومي، أهم مشروعات التنمية العمرانية في سيناء

سيناء
سيناء

ظلت سيناء سنوات طويلة تعاني من الحرمان فكانت مطمع لفلول الإرهاب التي جاءت من دول كثيرة ظنا منهم أنهم يستطيعون العيش، ولكن ما أشبه اليوم بالبارحة، فكما حررها رجال القوات المسلحة البواسل بدمائهم في حرب أكتوبر 1973، قام أبنائهم مرة أخرى بتطهيرها من براثن الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره مع تمنيتها تحت شعار (يدًا تبني ويدًا تحمل السلاح).

 

عيد تحرير سيناء

وجاءت أهم مشروعات التنمية في مجال الإسكان كالتالي: 

مدينة الإسماعيلية الجديدة:
2010 عمارات سكنية بإجمالي 32854 وحدة بالإضافة إلى نوادي رياضية واجتماعية على مساحة 2828 فدان.

بورسعيد:
إنشاء مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد بالتعاون مع وزارة الإسكان. 

رفح الجديدة:
إنشاء 850عمارة باجمالي 13600 وحدة سكنية

 808عمارة بمسطح 120متر للوحدة السكنية

 42 عمارة بمسطح 90 متر للمرأه العيلة 

منطقة للخدمات المركزية

سنترال 

حضانه 

مدرسه 12 فصل

سوق تجاري 

مخبز 

مكتب بريد

نقطة شرطة

 نقطة إطفاء

مسجد يسع 200 فرد

 كنيسة 

نادي.
العريش:
إنشاء 89 عمارة بإجمالي 2136 وحدة إسكان اجتماعي بمنطقة المساعيد بالتعاون مع وزارة الإسكان. 

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جنوب سيناء:
إنشاء 4000 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان. 
إنشاء 1964 وحدة إسكان اجتماعي بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

إنشاء 1008 وحدة إسكان اجتماعي بالتعاون مع منحة الإمارات. 
شرم الشيخ:
إنشاء البنية التحتية لـ600 قطعة بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ  (مياه شرب _ صرف صحي_ كهرباء _طرق).

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سيناء عيد تحرير سيناء الإرهاب
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