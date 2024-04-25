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حوادث

مصرع مدير نيابة مرور الجيزة في حادث أليم

المستشار محمود عبد
المستشار محمود عبد المجيد، فيتو

لقي مدير نيابة مرور الجيزة، المستشار محمود عبد المجيد، مصرعه صباح اليوم، في حادث أليم بمحافظة الجيزة.

 

مصرع مدير نيابة مرور الجيزة في حادث أليم

تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغًا بوجود حادث مروّع على الطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن وفاة مدير نيابة مرور الجيزة، المستشار محمود عبد المجيد، إثر حادث تصادم بسيارة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

ونعى أحد أقارب المستشار محمود عبد المجيد، الفقيد قائلًا "لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ألف رحمة ونور عليك يا محمود، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة، توفي إلى رحمة الله إثر حادث أليم المستشار محمود عبد المجيد مدير نيابة مرور الجيزة".

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وفي سياق آخر، نعى النائب العام المستشار محمد شوقي، وكيل نيابة بندر الفيوم، محمد حمدي عبد الله مرسي (30 سنة)، الذي لقي مصرعه، إثر انقلاب سيارة كان يستقلها مع صديق له على طريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام مدخل مساكن مدينه دمو، غرب محافظة الفيوم.

وخيم الحزن على أهل وأصدقاء المتوفى، وتحوّلت منصات السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء، فيما أصيب صديقه المرافق له.

وتخرج المستشار محمد حمدي، في كلية الحقوق وحصل على دبلومة في القانون الخاص، وأخرى في العلوم الإدارية، ونشأ وسط أسرة من رجال القانون بمحافظة بني سويف، فوالده القاضي حمدي عبد الله مرسي، وشقيقه القاضي أحمد حمدي بمجلس الدولة.

كما نعى النائب العام، المستشار محمد شوقي، وكيل النيابة عبد الله علي عبد السلام محمد، الذي وافته المنية إثر حادث سير، وعبّر عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة أن يسكنه فسيح جناته.

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