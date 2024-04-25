محافظ شمال سيناء ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء أحمد سيف قائد قطاع تأمين شمال سيناء، واللواء ممدوح أبو زيد مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، بوضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في ساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد، في حضور القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة وعدد من مشايخ ورموز المحافظة

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وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالعريش

وأكد المحافظ على اجراء مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة، والتركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين.

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعًا وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بهذه المناسبة، وقدم التحية لكل من سالت دماؤهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين.