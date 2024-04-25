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سياسة

حزب المؤتمر ينظم صالونا سياسيا بشأن الإدارة المحلية الإثنين المقبل

حزب المؤتمر،فيتو
حزب المؤتمر،فيتو

حزب المؤتمر ، يعقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، يوم الإثنين المقبل،الموافق 29 ابريل 2024 الصالون السياسي الخامس لعام 2024، تحت عنوان "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة".

ويأتي ذلك في إطار انفتاح حزب المؤتمر على نظرائه من الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين للتشاور وتقديم الرؤى والتصورات حول القضايا التي تهم الشارع السياسي، والتي من بينها ملف الإدارة المحلية. 

المشاركون بالصالون 

ويأتي ذلك بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن،  والنائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، نائب رئيس حزب الحرية المصري، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.

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