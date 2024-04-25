الخميس 25 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

جلسة تصوير لأبطال فيلم Challengers مع مجلة variety

أبطال فيلم Challengers،
أبطال فيلم Challengers، فيتو

Challengers، خضع أبطال فيلم Challengers، لجلسة تصوير، مع مجلة فاريتي variety، بمناسبة صدور الفيلم في صالات السينما.

وتألقت بطلة الفيلم زيندايا، خلال جلسة التصوير، عبر ارتدائها فستانا انيقا بتصميم مبتكر، وألوان فاتحة، أظهرت رشاقتها وأناقتها.

Variety Challengers Cover Story

 

موعد عرض فيلم Challengers

 وأعلنت شبكة نتفليكس، عن طرحها فيلم Challengers، للمشاهدة في صالات السينما، بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٢٤.

وكشفت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، عن أول بوستر دعائي لفيلم Challengers، وجاء عبارة عن لقطة قريبة لوجه بطلة الفيلم الممثلة الشابة زيندايا، وهي تشاهد مباراة لكرة التنس.

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وكانت  شبكة البث الرقمي نتفليكس، كشفت عن انتهاء عملية تصوير فيلم Challengers خلال أسبوعين فقط.

 تفاصيل فيلم Challengers

واختارت شبكة البث الرقمي نيتفليكس  كلا من الممثلة الشابة زيندايا، والممثل جوش أوكونور، ومايك فايست للعب دور البطولة في فيلم Challengers، من إخراج "لوكا جوادانيينو". 

ويحكي فيلم Challengers قصة لاعبة تنس تدخل عالم التدريب حتى تساعد زوجها وتجعله من لاعب متوسط ​​المستوى إلى بطل عالمي شهير، لتكتشف في إحدى البطولات أنها ستنافس حبيبها السابق.

نتفليكس وخاصية بصمة الوجه

 وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية أن عملاق البث الرقمي نتفليكس تعمل على تفعيل خاصية بصمة الوجه في الفترة القادمة، وذلك للتأكد من عدم مشاركة حساب المشترك مع أشخاص آخرين.

 فيما لم تكشف التقارير عن موعد محدد، لتطبيق الخاصية رسميا، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان شبكة البث الرقمي نتفليكس رسميًا، عن باقة تحتوي على فواصل إعلانية بقيمة 7 دولارات شهريًّا، ويأتي ذلك ضمن خطة المنصة لتوسيع انتشارها وزيادة عدد المشاهدات، بالإضافة لتحقيق ربح أكبر خاصة بعد الخسائر المالية التي لحقت بالمنصة مؤخرًا. 

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