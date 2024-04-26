الجمعة 26 أبريل 2024
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سياسة

التفاصيل الكاملة لإنشاء صندوق رعاية المسنين

تفاصيل إنشاء صندوق
تفاصيل إنشاء صندوق رعاية المسنين، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية قبل أيام تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على  قانون رعاية حقوق المسنين، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

 

إنشاء صندوق رعاية المسنين

وتضمن القانون إنشاء صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

وجاء في مشروع القانون النص على اختصاصات هذا الصندوق، وفق ما ورد في مادة (33) والتي تنص على:

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اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:

 

1-  المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.

2-  وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

3-  وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.

إقرار موازنة صندوق رعاية المسنين

5-  إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.

6-  إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.

7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.

9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

قبول التبرعات لصالح صندوق رعاية المسنين

10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.

11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.

12- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.

13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.

 

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المسنين حقوق المسنين صندوق رعاية المسنين التبرعات اللوائح المالية

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