قرارات النيابة بشأن إطلاق نار أمام مدرسة دولية بالبساتين

أصدرت نيابة البساتين الجزئية، 8 قرارات عاجلة حول واقعة مشاجرة وإطلاق نار أمام مدرسة دولية بمنطقة زهراء المعادي.

وحصل “فيتو” على نص قرارات جهات التحقيق حول هذه الواقعة كالتالي:

أولا: يصرف "وائل ع ش"، و"أحمد م م ع"، و"الحسين م ع" وبرفقته نجله الطفل "ياسين" ويصرف الباحث الاجتماعي لخط النجدة من سراي النيابة.

ثانيا: حبس المتهمين "محمد م"، و"أحمد ج ع" 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق ويحرر لهما فيش وتشبيه وتطلب صحيفة سوابقهما الجنائية ويراعى إرسالهما الغد للنظر في أمر تجديد حبسهما.

Advertisements

ثالثا: يسلم الطفل المتهم "ياسين. م" إلى والدته "شيماء" من ديوان القسم مع أخذ التعهد اللازم عليها بعدم تعريض حياته للخطر والتزامها تقديمه عند طلبه على أن يحرر محضر إجراءات بالتسليم ويعرض علينا فور الانتهاء منه.

رابعا: تطلب تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا لحقيقتها.

خامسا: يستخرج المتهمان "محمد م"، و"أحمد ج ع" باكر يوم 23/4/2024 ويعرضا علينا تمهيدا لإرسالهما إلى الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية رفقة فلاشة مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة لمطابقة وأخذ البصمات والقياسات البيومترية للمتهمين ومطابقتها بالأبعاد والمقاسات والأشخاص الظاهرين بالمقاطع للتأكد من تطابق بين الأشخاص المعروضين بالمقطع بالمرسلين من عدمه مع إعداد تقرير مفصل ويعرض علينا ويعاد المتهمان إلى مجسهما عقب الانتهاء من الأزمة ويعاد إلينا الحرز بعض الفحص.

سادسا:- يكلف أحد السادة الضباط بإعادة تحريز السلاح الأبيض وإيداعه بمخزن أحراز ديوان القسم عقب قيده برقم على ذمة الفصل في القضية.

سابعا: ترسل الأحراز إلى قسم الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وذلك لفحصها وبيان عما إذا كان السلاح الناري صالحا للاستخدام من عدمه وفي الحالة الأولى بيان نوعه وعياره وما إذا كان سلاحا ناريا أم محدث صوت وما إذا كان يحوي من الوجهة الفنية أجزاء رئيسية لسلاح ناري.. فضلا عن فحص الفوارغ المرسلة محتوى الحرز لبيان عما إذا كانت الفوارغ المرسلة تم إطلاقها من ذات السلاح الناري المرسل للفحص من عدمه مع بيان نوعها وعيارها علما بأنه وجب التنويه بوجود عدد طلقتين بخزنة السلاح الناري المرسل إحداهما نحاسية اللون والثانية فضية مطلوب فحصهما أيضا مع إعداد تقرير مفصل ويعرض علينا.

ثامنًا:- يكلف السيد العميد مأمور قسم شرطة البساتين بتحرير محضر مستقل يقيد بجنحة مرورية على أن يرفق به صورة طبق الأصل من محضر الشرطة وينقل قيد حرز المركبة الألية BMW المتحفظ عليها على ذمة القضية يقودها المتهم "محمد. م. أ" بدون لوحات وقت الواقعة ويعرض الحرز رفقة المحضر على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شؤونها مع موافاتنا برقم قيد المحضر المروري وتاريخ عرضه ومحضر إجراءات بما تم.

وكان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بقيام شخص بإطلاق أعيرة من مسدس أمام مدرسة خاصة بمنطقة زهراء المعادي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبيّن أن موظفًا وراء ذلك، وتمكّن رجال المباحث من ضبطه.

وقال شاهد عيان إن مشاجرة نشبت بين طالبين بالمدرسة قام على إثرها أحدهما بالاتصال بوالده، وعندما حضر الأخير انتحل صفة ضابط وتعدى على الطالب الآخر.

وأضاف الشاهد أن الأهالي تجمعوا حول المتهم فأخرج مسدس صوت وأطلق منه أعيرة في الهواء في محاولة للهروب من قبضتهم، وحضرت قوات الشرطة وتم السيطرة عليه وضبطه، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة.